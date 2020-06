Daniele Dal Moro parla della sua non scelta a Uomini e Donne e poi svela: “Bisogna stringere i denti” (FOTO)

In queste ore, Daniele Dal Moro ha pubblicato un post su Instagram che sta generando particolare sgomento dato che coinvolge anche Uomini e Donne. Il giovane è stato alquanto “snobbato” da tutti, lasciando il suo percorso in bilico per diverso tempo, senza dare alcuna spiegazione.

Adesso, però, il giovane ha voluto rompere il silenzio su alcuni argomenti ed ha lasciato trapelare anche dei particolari che sembrano lasciar intendere che non se la stia passando molto bene. L’ex tronista, infatti, ha detto di trovarsi in un momento un po’ complesso della sua vita. Vediamo tutti i dettagli.

I riferimenti di Daniele su Uomini e Donne

Daniele Dal Moro ha terminato in modo brusco e inaspettato il suo percorso a Uomini e Donne. Per il momento, non è chiaro se a settembre avrà una seconda chance oppure no. Nel frattempo, però, il giovane ha risposto ad un po’ di domande su Insatgram lasciando trapelare cose molto interessanti sulla sua vita. Tutto è nato a seguito della pubblicazione di uno scatto in cui il protagonista sfoggia un outfit total black. Molti utenti sono accorsi al di sotto del post in questione ed hanno cominciato a fargli delle domande.

Alcune persone gli hanno chiesto come mai non se la fosse sentita di scegliere durante il programma e lui ha risposto dicendo che, in certi casi, è meglio stare soli che male accompagnati. In seguito, poi, un’altra persona ha fatto delle insinuazioni contro di lui alludendo al fatto che fosse stato avvistato insieme ad una certa Valentina. Pertanto, la persona in questione ha esortato Daniele a smetterla di mentire e raccontare la verità. (Continua dopo la foto)

1 di 2

Periodo duro per Dal Moro

L’ex tronista, con estrema semplicità, non ha esitato a mandare a quel paese la sua interlocutrice. Tra i vari commenti, poi, ce ne sono stati anche altri volti a sostenere il giovane esortandolo ad andare avanti e continuare a inseguire i suoi sogni nonostante tutto. A tale commento, però, il ragazzo ha risposto dicendo che non sia affatto semplice comportarsi così in certe circostanze.

Daniele Dal Moro, poi, dopo aver fatto qualche commento sul suo breve percorso a Uomini e Donne, ha detto che questo è un periodo un po’ complesso, durante il quale è necessario stringere i denti e andare avanti. Nonostante senta il bisogno di una bella vacanza lontano da tutto e tutti, questo non è il momento giusto.