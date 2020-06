Milly Carlucci asfaltata dai telespettatori di Rai Uno: “Travestita da…”

Milly Carlucci ospite a Domenica In

Qualche giorno fa nel pomeriggio di Rai Uno è andato in onda il penultimo appuntamento stagionale di Domenica In. Tra i tanti ospiti sia in studio che in collegamento, Mara Venier ha avuto il piacere di intervistare la collega Milly Carlucci. La professionista abruzzese che a settembre tornerà con la 15esima edizione di Ballando con le Stelle ha confessato al pubblico di essere una donna abbastanza timida.

Tuttavia trovandosi davanti alle telecamere dimostra più volte di avere anche disinvoltura. Ma a lasciare tutti senza parole è l’outfit sfoggiato nello studio ex Dear di Rom dove va in onda in diretta Domenica In. Per quale ragione?

La collana della professionista Rai non piace ai fan: la polemica

Il primo ospite della penultima puntata di Domenica In andata in onda il 21 giugno 2020 è stata Milly Carlucci. Ovviamente quest’ultima è stata accolta dalla padrona di casa Mara Venier che, per via della frattura al piede, era costretta a rimanere seduta in poltrona. Le due professioniste della tv di Stato si sono concessa una lunga chiacchierata tra amiche, ma l’attenzione del pubblico di Rai Uno si è concentrato sulla mise della conduttrice di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato.

La donna aveva addosso una collana vistosa color turchese non è piaciuta per niente ai telespettatori. Per tale ragione alcuni di essi si sono precipitati su Twitter per criticarla. “Ma che ci fa travestita da Pocahontas?”, si legge nel noto social network.

Milly Carlucci e la rivelazione sul padre

Ospite a Domenica In, Milly Carlucci non ha parlato solamente della sua storica carriera televisiva, ma durante la chiacchierata con la collega Mara Venier ha confessato un retroscena familiare. “Non avevamo mai pensato di fare tv, papà mi voleva inizialmente magistrato. Quando non feci giurisprudenza e andai a fare architettura non la prese bene. Pensava che fosse una carriera nel quale non costruivo, il nostro mestiere è fatto di alti e bassi”, ha rivelato la professionista abruzzese.

Tra quest’ultima e il padre, almeno all’inizio, c’era un rapporto molto difficile. Con molta probabilità il genitore sognava per la figlia una strada professionale ben differente mentre lei ha deciso di percorrere quella dello spettacolo che e diventare una delle conduttrici più importante del nostro Paese.