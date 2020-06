Benedetta Rossi pazza di gioia: il lieto annuncio sui social della cuoca

Il successo di Benedetta Rossi pare essere ormai inarrestabile. La cuoca, è una delle food blogger più famosi ed influenti di Italia e continua a macinare consensi.

Nelle scorse settimane è stata vittima di attacchi gratuiti. La cuoca è stata infatti presa di mira da alcuni haters, i quali hanno esagerato con delle battute decisamente poco felici, definendola, senza tanti giri di parole una “contadinotta”. Parole alle quali lei ha reagito con grande umiltà e pazienza, doti che la contraddistinguono e che molto probabilmente l’hanno portata al successo.

Benedetta Rossi e l’annuncio social

La Rossi mantiene un rapporto diretto con i suoi follower ed è costantemente in collegamento con loro. Ultimamente, una fan le ha chiesto informazioni rispetto all’uscita del suo nuovo libro, e la cuoca ha confermato quello che si preannuncia essere il suo nuovo successo: “Uscirà ad ottobre”. Una risposta che ha entusiasmato i suoi seguaci, i quali non vedono l’ora di provare le ricette della food blogger e cimentarsi in delizie culinarie da lei proposte e suggerite.

Un successo nato all’improvviso

Benedetta Rossi, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato che la popolarità è arrivata assolutamente per caso. Una sera ha deciso di postare su Youtube le sue ricette e lei e suo marito Marco, si sono accorti che le visualizzazioni crescevano a dismisura.

Quindi, sotto consiglio di un ragazzo, hanno deciso di registrare il marchio FattoincasadaBenedetta: una scelta che si è rivelata più che azzeccata. Le visualizzazioni dei suoi video esplodono e la ricetta di una sua torta fredda è stata vista da 35 milioni di persone e condivisa una marea di volte.

Ma, dietro tutto questo successo, non ci sono nè manager, nè tecnici della comunicazione, come da lei più volte sottolineato: “Sono una ragazza normalissima. Non mi viene di definirmi youtuber, né food influencer, mi sento la vicina di social, pubblico quel che mi stimola. Sono una che condivide. Ho assorbito i modi di condivisione dal mondo contadino. Ti aiuti con il vicinato, se hai fatto la torta porti la ricetta. Ho appreso metodo e costanza in laboratorio durante la specializzazione — dopo il liceo classico non avevo le idee chiare e ho deciso di laurearmi in biologia marina. Sono abituata che se una cosa la comincio devo portarla a termine!”, ha dichiarato entusiasta.