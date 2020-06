Pierluigi Diaco scoppia a piangere a Io e Te: “Spero di rivedere il suo sorriso…”

Io e Te al posto di Vieni da me

Da circa tre settimane, ovvero da quando Vieni da me di Caterina Balivo ha chiuso definitivamente i battenti, i dirigenti della tv di Stato hanno affidato quella fascia oraria a Pierluigi Diaco. Il noto giornalista ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi era già stato conduttore del format anche nell’estate del 2019, visto il discreto successo gli è stato riproposto l’incarico.

Insieme a lui i compagni d’avventura Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Dopo la pausa dovuta al week-end, lunedì 22 giugno è tornato in onda il programma e il padrone di casa ha parlato di quello che è accaduto all’ex pilota Alex Zanardi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto il giornalista in diretta su Rai Uno.

Pierluigi Diaco sconvolto per l’incidente di Alex Zanardi

Grande commozione a Io e Te, programma pomeridiano dell’estate di Rai Uno. Il padrone di casa Pierluigi Diaco nella giornata di lunedì 22 giugno 2020 ha voluto lanciare un messaggio e commovente e sincero per Alex Zanardi.

Ricordiamo che quest’ultimo nel fine settimana è rimasto coinvolto in un incidente e le sue condizioni sono gravi nonostante l’intervento chirurgico. Il giornalista, prima d’incontrare Laura Chimenti, con uno scatto che mostra l’ex pilota della Formula 1 alle spalle, ha affermato di augurarsi di vedere al più presto il suo sorriso più forte di sempre.

Le dichiarazioni del camionista e le lacrime di Pierluigi Diaco a Io e Te

Nel frattempo proseguono le indagini per capire la dinamica dell’incidente. Ricordiamo che Alex Zanardi si è andato a scontrare con la sua handbike contro un autoarticolato. E proprio il conducente del camion è sconvolto e non riesce a darsi pace per quello che è accaduto in quella strada provinciale.

Ecco le sue parole: “Non riesco a dormire. Appena chiudo gli occhi riparte quel film: la salita, il camion che arranca, cambio marcia, la curva a sinistra, la macchina della municipale che mi viene incontro, il gruppo di ciclisti, Zanardi che sbanda ed io che sterzo a destra provando ad evitarlo, ma è impossibile. Non c’era spazio”. Parole forti che il conduttore di Io e Te Pierluigi Diaco ha ripreso rileggendole in studio con la voce rotta dalla commozione e con le lacrime agli occhi.