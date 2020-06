Uomini e Donne, Davide Basolo si sfoga su Instagram: cosa lo porta ad essere così e il commento su Giovanna

L’Alchimista ha risposto a varie domande sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha rivelato sul suo modo di essere, il suo passato e la scelta di Giovanna Abate

Uomini e Donne: Davide Basolo deluso da Giovanna Abate

Giovanna Abate ha portato avanti il suo percorso da tronista anche in piena pandemia da Coronavirus. Infatti, nel nuovo format di Uomini e Donne in cui doveva conoscere corteggiatori via chat, è rimasta affascinata da l’Alchimista. Per settimane tra loro c’è stato uno scambio di messaggi, poi lui non si è voluto mostrare completamente ma indossando una maschera.

Dopo qualche tempo finalmente si è svelato e la conoscenza tra i due è proseguita su un altro livello. Prima Davide Basolo poteva contare su spazi ritagliati su di lui, poi ha dovuto confrontarsi al pari degli altri due corteggiatori, Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Nonostante la favola che stava facendo vivere a Giovanna, Davide non è riuscito a scalfire il sentimento che ormai si era creato tra lei e Sammy.

Dopo la non scelta, Davide si è sfogato con la redazione in lacrime, convinto di aver fatto tutto invano. La scelta della tronista l’ha fatto stare molto male. Adesso, a distanza di qualche settimana, Davide è tornato sui social e ha risposto a qualche domanda.

Lo sfogo sui social

Davide ha risposto a qualche domanda degli utenti rivelando il libro e il film preferito, anche se poi inevitabilmente ha toccato anche il tema Uomini e Donne e Giovanna Abate. In particolare, ha ammesso di essere un po’ in stand-by, ovvero in un periodo in cui non è felice e nemmeno triste, ma vive così come vanno le cose.

Per quanto riguarda Giovanna lui pensa di aver già chiuso l’argomento e che sia giusto non parlarne più e andare avanti con la propria vita. In fondo bisogna rispettare le scelte e le non scelte degli altri. Qualcuno gli ha anche chiesto come faccia ad essere così nelle idee e nei comportamenti e l’ex corteggiatore ha spiegato che è frutto di come è stato cresciuto, delle persone che ha incontrato e di qualcosa che ha vissuto nel suo passato.

L’Alchimista ha ammesso che ad oggi tutto questo l’ha portato ad essere meno superficiale e a non giudicare gli altri. Inoltre, ha voluto ringraziare per i complimenti che quotidianamente gli arrivano e per l’interesse che le persone stanno avendo nei suoi confronti vedendolo un po’ giù.