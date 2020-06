Silvia Provvedi si racconta a pochi giorni dal parto: l’imprevisto e ‘il limbo bellissimo’

In sala parto c’è stato un piccolo imprevisto per Silvia, ma ora sta bene. Ecco che cosa ha raccontato di quei momenti e della piccola Nicole

Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole il 18 giugno 2020. L’ha annunciato sui social e nelle settimane precedenti, in una serie di interviste, si era detta davvero serena, tranquilla e strepitava all’idea di abbracciare la piccolina. Lei e il compagno Giorgio De Stefano stanno insieme da due anni (vi ricordate il misterioso Malefix di quando lei era al Grande Fratello Vip?) e adesso non potrebbero essere più felici di così.

Hanno desiderato tanto una bambina e da subito li ha convinti il nome Nicole. Nel periodo di lockdown Silvia ha comunque frequentato online dei corsi per il parto e tutto era pronto per il grande giorno. Tuttavia, nel momento tanto atteso c’è stato un imprevisto e ginecologo e team hanno scelto di fare un cesareo. Niente di grave, tutto è andato bene e adesso Silvia dai social ha detto che si sta riprendendo e che la ferita sta guarendo velocemente.

Adesso La Donatella è a casa circondata dal’amore della sua famiglia con la sorella Giulia che più che una zia si sente una sorella per la piccola Nicole. Quest’ultima, intanto, sembra essere un angioletto, almeno nei suoi primi giorni di vita e Silvia vorrebbe che questa sensazione e queste emozioni durassero per sempre.

Silvia: ‘Un limbo bellissimo’

Silvia Provvedi ha ringraziato tantissimo la squadra di medici e infermieri che si è occupata di lei perchè si è sentita coccolata e al sicuro. Poi ha ringraziato tutte le persone che si sono interessate e che le hanno scritto. La cantante ha descritto questi giorni come “particolari” in cui si sente come se fosse in un limbo, ma un limbo bellissimo nel quale si sente invincibile.

In queste ore Le Donatella hanno pubblicato frammenti della loro quotidianità insieme alla nuova arrivata e tutto sta procedendo per il meglio. Come ha rivelato Silvia in una recente intervista, quando la bambina sarà un po’ più grande le piacerebbe sposarsi con Giorgio.

L’imprenditore ha 12 anni più di lei, in poco tempo hanno saputo costruire un legame davvero forte e solido che li ha portati a diventare genitori. Silvia, quindi, sogna che sua sorella Giulia con in braccio Nicole possano portarle le fedi all’altare.