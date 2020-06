Moby e il retroscena su Donald Trump: “Quando strusciai il mio p..e flaccido sulla sua giacca”

Moby si vanta di aver strusciato il mio pene su Trump, ma poi attacca il presidente americano e dice che vive nella finzione e odia la verità

Torna alla carica Moby e si vanta di qualcosa che non ha a che fare con la sua carriera, ma con il presidente Donald Trump. In un’intervista a Repubblica, Moby parla infatti di quando, per gioco e mentre era ubriaco, gli è corso incontro. In quella occasione gli ha strofinato il pene flaccido contro la giacca. Moby ha spiegato che non si aspettava che Trump arrivasse alla Casa Bianca.

Le sue parole sono dure nei confronti del presidente americano. Moby definisce il tycoon un personaggio imbarazzante, ma non solo lui, vi sono molti altri personaggi simili al governo. La sua domanda è come mai non si mette da parte e lascia a scienziati e dottori la facoltà di parlare. Non è per niente benevolo nelle sue affermazioni verso Trump e dice che il presidente ha passato parte della sua esistenza nelle bugie.

Moby duro contro il presidente Trump

Per Moby il presidente Trump odia la verità e nega l’evidenza dei fatti, ma adora i social media. Il tycoon ama anche sfidare l’universo tuttavia è natura a vincere sempre e a sconvolgere i suoi piani. A Moby Trump ricorda molto il capitano Achab del romanzo Moby Dick e lo paragona al marinaio che insegue la balena bianca. Moby lo definisce come colui che inchioda all’albero maestro della baleniera Pequod la moneta e sfida a tutti costi il suo equipaggio e la natura.

Nell’intervista a Repubblica Moby parla anche di buddismo, meditazione, veganesimo, per i diritti civili. Come era normale, parla anche del nuovo album che sta per uscire. Riguardo al nuovo progetto musicale ha detto di essere stato pazzo ad incidere un album nel 2020. Il suo dubbio è se in questo momento ci sono persone che ascoltano dischi, visto il grande problema della pandemia.

Moby ritiene la musica una speranza

La musica per Moby è comunque una speranza, qualcosa che potrebbe cambiare il mondo. Ha anche parlato nell’intervista di quando camminando nel sonno per caso liberò la madre dalle minacce fatte da un uomo con cui usciva.

La donna aveva un coltello puntato alla gola, poi quando lui è apparso per fortuna è stata liberata. L’artista parla della sua infanzia quando pensa quale sarà la sua prossima lotta e dice che vorrebbe tornare indietro e salvare tutti.