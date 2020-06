Taylor Mega nega di fare uso di cocaina, ma non viene creduta: il gesto estremo dell’influencer (FOTO)

In questi giorni, Taylor Mega è finita al centro di una bufera per essere stata accusata di fare uso di cocaina. L’influencer ha erroneamente mostrato il suo comodino all’interno di alcune IG Stories e i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Sulla superficie del tavolino, infatti, era presente della polvere bianca, che tutti hanno ritenuto essere degli stupefacenti. Lei, però, ha chiarito si trattasse di magnesio, ma il web ha continuato ad attaccarla. Per tale ragione, è stata costretta a prendere una decisione.

Il web crede che Taylor usi cocaina

Taylor Mega è tra i personaggi più discussi sul web e in queste ore il suo nome è stato associato all’utilizzo di cocaina. Le strisce di polvere bianca presenti sul suo comodino, infatti, hanno fatto immediatamente pensare che la protagonista fosse solita prepararsi una dose prima di andare a dormire. Tali accuse, però, hanno fatto perdere le staffe alla dama che, infatti, ha immediatamente chiarito la vicenda sul web. Attraverso delle Instagram Stories ha spiegato che quella polvere, in realtà, non fosse altro che Magnesio.

Dopo aver mostrato anche il contenitore di tale sostanza, però, sul web hanno continuato a fare illazioni e ad attaccare la protagonista dandole della tossica. Arrivata all’esasperazione, allora, la Mega ha deciso di compiere un gesto estremo. La donna ha mostrato quanto presente sul suo comodino in modo dettagliato. Nello specifico, su tale superficie sono presenti dei flaconi per il naso, della polvere bianca, e una siringa. (Continua dopo la foto)

La Mega sbotta su Instagram

Successivamente, poi, è entrata nel dettaglio ed ha chiarito che gli inalatori li usa a causa di un problema respiratorio. La siringa, invece, serve per prelevare la soluzione fisiologica, mentre la polverina bianca è solo magnesio. Considerando le accuse ricevute in questi giorni, però, Taylor Mega ha deciso di rimuovere dal suo profilo tutti questi assurdi riferimenti alla cocaina.

Nello specifico, infatti, ha detto che la gente è spinta a credere solo a ciò che vuole e non a ciò che vede. Proprio per tale motivo, preferisce evitare di alimentare questa polemica cancellando definitivamente tutti i contenuti in questione. Nel frattempo, su Insatgram continuano a piovere pesanti insulti contro la protagonista. Dato che in passato è finita nel tunnel della droga, in molti non fanno fatica a credere che la situazione possa essersi ripetuta.