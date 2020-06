Giorgio Pasotti “Mia zia morta per il Coronavirus”, il drammatico racconto dell’attore

L’attore Giorgio Pasotti racconta la morte delle zia avvenuta a causa del Coronavirus e parla dei complottisti

In un’intervista rilasciata a I Lunatici Giorgio Pasotti parla della morte della zia avvenuta a causa del Coronavirus. L’attore è stato profondamente toccato da questo dramma perché gli ha portato via una persona cara. La donna era anche lei nella carovana di camion che trasportavano i corpi delle persone decedute quando la pandemia era al culmine.

Già in passato l’attore ha parlato di quanto ha vissuto e del dolore che ha provato, testimoniando come vivere l’esperienza da vicino è terribile. Stavolta ha rilasciato le sue dichiarazioni al format “I lunatici”, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. L’attore ha anche parlato di come ha affrontato il lockdown e di come spera che si riparta con maggiore forza.

Giorgio Pasotti racconta l’esperienza del Coronavirus

L’attore ha detto nell’intervista di aver perso una zia per il covid19 e di aver condiviso il suo dolore con molte altre persone di sua conoscenza. Fra i suoi conterranei sono stati in tanti a vivere questo dramma e soprattutto hanno provato l’amarezza di non poter stare vicino alle persone care. E’ quello che è successo al cugino di Pasotti che non è potuto stare accanto alla madre.

Giorgio ha detto che non poter dare l’ultimo saluto alla propria madre è un dolore enorme, che non può essere cancellato. La zia di Pasotti si trovava anche lei in uno di quei camion la cui immagine è diventata simbolo della tragedia. Il cugino non sapeva dove stessero portando il corpo della madre oramai senza vita. L’attore ha anche spiegato come ha affrontato il lockdown.

Pasotti pensa che i complottisti non hanno rispetto

Durante la quarantena ha iniziato a coricarsi molto tardi e ha deciso di concentrarsi su cose come lettura, serie televisive e altro. Prima della quarantena andava a letto presto la sera, ma poi ha preferito trovare delle occupazioni. Alla figlia ha detto la verità e lei si è resa conto di quello che stava accadendo. La piccola ha dimostrato di avere maturità e quando si vivono esperienze del genere si affrontano diversamente.

L’attore però ha anche speso parole coloro chi parla di complotti e sul fatto che le istituzioni vogliono tenere sotto controllo la popolazione. Pasotti ha detto che non è corretto parlare di questo e che si tratta di mancanza di rispetto verso le vittime.