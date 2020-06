Stash suona la chitarra davanti al pancione della compagna: il video

Il cantante ha iniziato a far sentire la musica al figlio. Ecco il video che ha emozionato tutti

Amici: Stash diventerà presto papà

Stash ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi insieme alla sua band The Kolors nel 2015, edizione che hanno vinto alzando la famosa coppa dorata. Da quel momento non si sono fermati un attimo e la loro carriera ha spiccato il volo. Anche in queste settimane sono ai primi posti delle classifiche con Non è vero, brano molto trasmesso in radio.

Antonio Fiordispino, vero nome di Stash, ha anche abbandonato il suo ruolo di professore nel talent (che ricopre da due anni) e si è messo di nuovo in gioco ad Amici Speciali. È proprio in questa occasione che il cantante ha stupito tutti, prima rinunciando al posto di finalista e poi facendo un annuncio straordinario.

Con l’aiuto di Maria De Filippi Stash ha confessato che presto diventerà papà. Da quel momento è forte l’attenzione e la curiosità nei confronti suoi e della sua compagna Giulia Belmonte. La coppia sta insieme da un anno e ad ottobre accoglierà questa nuova vita. Ma ecco che cosa ha fatto il futuro papà per il piccolino.

L’educazione musicale al bimbo

Stash ha recentemente pubblicato un video sui social in cui prima accarezza la pancia della compagna e poi suona la chitarra, per la precisione una melodia tra le sue preferite, ovvero Flor d’Luna di Carlos Santana. Come ha scritto lui stesso sotto il video, al bambino nella pancia della mamma si sono già formate le orecchie quindi è giusto iniziare con l’educazione musicale.

Il video ha suscitato una serie di commenti, cuori, anche di personaggi conosciuti come Francesco Facchinetti, Laura Torrisi, Mara Venier, e tanti altri. L’emozione del cantante era evidente, la stessa emozione che ha dimostrato anche sul palco di Amici Speciali quando Maria De Filippi ha mostrato l’ecografia con il battito del bambino e ha regalato a Stash una catenina d’oro.

Nel frattempo Antonio e Giulia hanno preferito mantenere una certa privacy, lei soprattutto che non si mostra molto sui social. Intanto la coppia convive a Milano e si sposteranno tra casa di Stash e casa dei genitori di lei per avere un aiuto. Il matrimonio, ovviamente, non è in programma, ma ci saranno delle vacanze all’insegna del relax in attesa di novembre quando il bambino nascerà.