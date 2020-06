Elisa Isoardi: la gaffe sul papà morto di Lorena Bianchetti

Elisa Isoardi ha avuto come ospite a La prova del cuoco Lorena Bianchetti, conosciuta per essere la conduttrice del programma cattolico A sua immagine. Nel corso dello show culinario, seppur involontariamente, Isoardi ha fatto una gaffe che ha messo in imbarazzo Lorena e l’intero studio. Durante la preparazione di una ricetta, le “polpette di mamma Grazia”, Bianchetti ha risposto ad alcune domande di Elisa Isoardi e della sua spalla, Claudio Lippi.

Elisa Isoardi ha chiesto alla sua ospite il motivo della scelta di quel piatto. Lorena Bianchetti ha spiegato che tali polpette piacciono molto a sua figlia, ma anche perché “sono, in realtà, le polpettine di mamma Grazia, le abbiamo chiamate così anche con la tua squadra, ma per essere molto onesti devo dire che queste sono le polpettine di papà Mario, perché è lui che le ha inventate”. Lorena Bianchetti ha specificato che suo padre lavorò per diverse aziende di catering.

Elisa Isoardi a Lorena Bianchetti: “Come stanno i tuoi?”

Ad un certo punto, Elisa Isoardi ha fatto alcune domande a Lorena Bianchetti riguardo la sua famiglia. Ha iniziato chiedendo del marito, Bernardo. Quest’ultimo e Lorena si sono sposati cinque anni fa. Elisa ha in seguito chiesto della loro figlioletta, la piccola Estelle, nata lo scorso anno. In seguito, sempre con Lorena impegnata nella preparazione della ricetta, Elisa ha domandato come stessero i suoi genitori.

Lorena Bianchetti ha risposto che suo padre è morto da cinque anni e il triste evento è avvenuto poco dopo il suo matrimonio. Tuttavia, lo spirito del suo genitore segue lei e i suoi cari dal Cielo, come ha precisato la stessa Bianchetti. Elisa Isoardi si è commossa nel sentire la risposta della sua ospite. La conduttrice de La prova del cuoco ha dunque detto a Lorena di doversi sciacquare le mani per poi raggiungerla.

Una valanga di domande

Elisa Isoardi ha risposto a Lorena Bianchetti che, purtroppo, nella vita queste cose accadono. Isoardi ha evidenziato come sia triste che un’amica non la si senta da tanto tempo, per poi venire a sapere che suo padre è morto. Sembrava che Elisa non sapesse cos’altro aggiungere, probabilmente a causa dell’imbarazzo, per poi sbloccarsi e continuando con le domande, chiedendo a Lorena come sua madre avesse preso la morte del di lei marito.

Trattenendo le lacrime, Lorena Bianchetti ha risposto, ovviamente: “Non benissimo”. In seguito, Elisa Isoardi ha chiesto a Lorena se potessero parlare come se stessero al telefono, per poi domandarle come stesse sua madre. Una valanga di quesiti, che probabilmente hanno mandato in tilt la povera Lorena, che ha risposto: “Scusa, mi sono persa”.