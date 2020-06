Daydreamer spoiler sul finale: come finirà la storia d’amore tra Can e Sanem

Gli spoiler sulla puntata finale di Daydreamer sono già trapelati e sono davvero entusiasmanti. I telespettatori si stanno appassionando alle dinamiche amorose di Can e Sanem, ma la loro storia è destinata ad affrontare grandi ostacoli prima di poter raggiungere un lieto fine.

Ebbene si, le cose tra i due finiranno con un colpo di scena positivo, ma prima di questo, ci saranno degli avvenimenti parecchio turbolenti. Can, infatti, andrà in coma e perderà completamente la memoria. Come farà la fanciulla a recuperare il loro amore?

Gli spoiler sul finale di Daydreamer

In queste ore sono trapelati gli spoiler su finale di Dayreamer e pare proprio che i due protagonisti della fiction turca riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Come già anticipato, però, la coppia dovrà affrontare diverse peripezie. La più amara riguarderà l’incidente d’auto che avranno i due protagonisti. A seguito del brutto impatto, il fratello maggiore dei Divit perderà la memoria. La sua Sanem farà di tutto per far sì che il suo uomo la riacquisti e si ricordi lei.

Purtroppo, però, le cose non andranno esattamente in questo modo. Il giovane, infatti, non riuscirà a ricordare nulla del suo passato e questo comprometterà moltissimo la serenità della fanciulla. Quest’ultima, allora, deciderà di gettare la spugna e di andare via. Questo abbandono verrà vissuto con profondo rammarico dal protagonista. Per tale ragione, Can comincerà a chiedere di lei e a fare in modo di incontrarla nuovamente.

Dopo mille peripezie, il lieto fine

Le anticipazioni sul finale di Daydreamer, infatti, rivelano che il fotografo si innamorerà nuovamente della sua Sanem e i due potranno finalmente dare luogo a quel viaggio che avevano in programma prima dell’incidente. Nelle puntate conclusive, inoltre, vedremo che ci sarà un salto temporale di un po’ di anni, in cui vedremo come si sarà evoluta la storia d’amore tra i due protagonisti.

Can e Sanem si sposeranno e avranno anche tre figli. Tutta la famigliola felice, dunque, si godrà con serenità i futuri anni di vita. Il finale di Daydreamer le ali del sogno, dunque, sarà davvero entusiasmante e anche un po’ commovente per tutti i fan appassionati. In molti potrebbero non vedere di buon occhio questo epilogo, considerandolo un po’ troppo banale. Sorti analoghe, infatti, capitarono anche l’anno scorso con la serie Bitter Sweet.