Meghan Markle un particolare non passa inosservato nelle ultime foto “È incinta” (FOTO)

La notizia bomba su Meghan Markle, la moglie di Garry è incinta, non p passato inosservato un dettaglio negli ultimi video

E’ incinta Meghan Markle del secondo figlio? Corrono le voci su una presunta seconda gravidanza e basta un minimo dettaglio per rendere la notizia virale. Dalle ultime indiscrezioni pare che Harry e l’attrice americana siano in attesa del secondo figlio. Ma addirittura si parla già del sesso del bebè che deve ancora nascere!

Infatti, dalle notizie trapelate sembra che la coppia sia in attesa di una femminuccia. Per Archie c’è dunque una bella sorellina in arrivo. Il primogenito di Harry e Meghan è nato il 6 maggio del 2019 e quindi presto potrebbe avere una sorellina. Ma quale sarà la verità? E’ vera la gravidanza di Meghan? La moglie di Harry nelle ultime settimane è rimasta in casa dopo aver aiutato nella distribuzione di cibo per le persone bisognose. (Continua dopo la foto)

Meghan Markle ha nascosto bene la pancia

La Markle si era occupata di questa attività proprio all’inizio del suo trasferimento a Los Angeles. Mentre era in corso la quarantena la coppia si è fatta vedere poco in video. Tra i messaggi più importanti ci sono quello contro il razzismo e le foto pubblicate quando Archie ha fatto il primo compleanno. In entrambe le occasioni tutti hanno notato che la pancia di Meghan era nascosta molto bene.

Per questo sono cominciate a circolare le voci di una presunta gravidanza. Anzi, qualcuno che sta vicino alla coppia ha detto che probabilmente Meghan è incinta. La fonte ha affermato che la coppia sarebbe felice se arrivasse il secondo figlio a poca distanza dal primo. I due desiderano fortemente una femminuccia, ma tutto è da vedere.

La coppia sarebbe felice di avere una femmina

Nei tabloid americani che hanno parlato della Markle è stato più volte sottolineato il fatto che la donna nascondesse la pancia con cura. Infatti, pare che Meghan Markle nelle uscite pubbliche abbia fatto attenzione a non mostrare le sue curve. Non è certo però che la Markle sia veramente incinta e nessuno dei due ha confermato la notizia. Per il momento sono solo supposizioni, ma presto si scoprirà la verità.

Meghan ha comunque sempre fatto attenzione a non rivelare le sue curve gonfiate. Anche quando è stato registrato il video per Save The Children in occasione del primo compleanno di Archie l’ex attrice avrebbe indossato un camicione.