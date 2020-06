Caterina Balivo travolta dalle critiche al mare “Ma com’è possibile?!” (FOTO)

Caterina Balivo acqua e sapone al mare, ma il dettaglio non sfugge

Caterina Balivo ha comunicato proprio qualche settimana fa l’addio a Vieni da me, poi però è rimasta in stretto collegamento con i suoi follower dato che è sempre attiva sui social. I fan la amano anche per questo, condivide attimi della sua quotidianità su Instagram, spontanea e sempre bella nonostante sia acqua e sapone. In questo periodo la giovane conduttrice Rai si trova all’Argentario, dove si sta rilassando dopo un periodo di lavoro tosto e duro.

Così sta aggiornando i suoi follower circa la vacanza ricca di sole, mare, spiaggia e relax. Le critiche piovono a dirotto da quando ha pubblicato un video in cui ha lanciato un messaggio davvero importante. Ha sempre ammesso di essere interessata al rispetto per la natura, quindi lo ha ribadito anche quest’anno parlando della sua campagna a favore del verde e delle spiagge. (Continua dopo la foto)

Caterina Balivo senza guanti e mascherina raccoglie la spazzatura insieme ai figli, scalzi

Caterina Balivo si fa vedere mentre pulisce una spiaggia all’Argentario, un gesto che potrebbe farle soltanto onore e che invece fa arrabbiare non poco i follower. Così è scattata la polemica, nell’immediato. La donna si mostra con i capelli raccolti in uno chignon, indossa un costume ed un copricostume, occhiali da sole. Così ripulisce una spiaggia vicina alla sua proprietà. Un gesto contro le norme igieniche e di sicurezza, soprattutto se fatto post emergenza sanitaria, momento in cui tutti sono in allerta e attentissimi all’igiene.

La donna non porta i guanti né ovviamente la mascherina, totalmente scoperta in balia dei germi e dei batteri. Insieme a lei ci sono anche i suoi figli, educati correttamente al rispetto alla natura, ma anche loro, non indossano guanti o mascherina e addirittura sono anche scalzi sotto gli occhi increduli di tutti.

Le critiche pesanti dei follower arrivano a migliaia

Così i follower le scrivono che ciò che stanno facendo per quanto possa essere corretto, è contro tutte le norme igieniche. Non è giusto far andare i bambini a piedi scalzi sulla spazzatura trattandosi di spazzatura di qualunque tipo. Qualcun altro invece dice di essere deluso da questo gesto, tanta sporcizia da parte sua non c’era da aspettarsela.

Il post comunque è stato apprezzato tutte le sue colleghe tra cui Filippa Lagerback ed Elena Santarelli. Altri hanno mostrato il disaccordo oltre che per la pulizia e l’igiene assolutamente assenti, anche per il fatto che il gesto poteva essere fatto anche senza mettersi in mostra ed in evidenza.