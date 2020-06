Marito e moglie generosi: donano organi allo stesso uomo in 16 anni [VIDEO]

La storia di una donna della Florida sta facendo il giro del web. Quest’ultima ha dichiarato di aver fatto un’opera buona verso un uomo bisognoso, per sentirsi più vicina a suo marito morto. I due hanno infatti donato i propri organi allo stesso uomo in 16 anni. Lei ha dato il sul rene, mentre sedici anni fa il marito aveva donato un pancreas e un rene, sempre alla stessa persona.

Organi allo stesso uomo in 6 anni; la storia di Terri di suo Marito Bryan

Terri Herrington, di Pensacola, ha dichiarato di aver stretto una solida amicizia con Jeffrey Granger, di Wacissa. Quest’ultimo é l’uomo che ha ricevuto un rene e un pancreas da suo marito, Bryan Herrington, nel 2004. All’epoca Bryan aveva avuto un incidente sul lavoro ed era morto poco dopo.

Terri ha detto che non ha esitato a offrire uno dei suoi reni al suo amico quando questi le ha detto nel 2019 che anche l’altro rene stava fallendo e rischiava di compromettersi a livello salutare. Granger ha pubblicato sui social media che stava cercando un nuovo rene e la Herrington si è proposta per dargliene uno suo. Inizialmente Jeffrey ha pensato si trattasse di uno scherzo, ma ormai Terri aveva deciso.

L’intervento chirurgico

La coppia è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’Health Shands Hospital dell’Università della Florida. Ora il rene di Terri si trova proprio accanto a quello del marito all’interno del corpo di Jeffrey. Il dottor Mark Johnson, il chirurgo che ha rimosso il rene della donna, ha affermato che non è insolito che i reni originali non restino in salute dopo esser stati sottoposti al trapianto dell’altro. Per cui quanto accaduto a Jeffrey è più che normale.

Terri ha detto che il suo rene riunito con gli organi del defunto marito la fa sentire più vicina a Bryan. Durante una intervista alla CNN ha detto “Non potete immaginare quanto sia felice. Io e Bryan ora in un certo qual modo siamo tornati insieme”.

Il Dottor Johnson ha affermato che ora Jeffrey Granger può stare tranquillo. Quasi sicuramente il suo nuovo rene duri da 10 a 14 anni. Il medico ha detto anche che non è a conoscenza di casi precedenti di marito e moglie che hanno donato organi alla stessa persona. La storia di Terri, Bryan e Jeffrey è unica nel suo genere. Ed ora Terri si sente di nuovo vicina al marito ormai perso da quindici anni per una tragica fatalità.