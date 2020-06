Romina Power, la sua foto senza veli fa di nuovo il giro del web (FOTO)

Romina Power nonostante l’età è considerata ancora una bellissima donna. Un viso angelico che è rimasto naturale nel tempo, malgrado qualche piccola ruga. Di Romina Power se ne parla praticamente da sempre ed oltre che per il suo talento, anche per il noto triangolo amoroso con Al Bano e la Lecciso.

L’ex coppia della felicità è stata insieme per oltre trent’anni e da quasi dieci si sono detti addio. Dopo una lunga pausa, Al Bano e Romina si sono riconciliati ma solo a livello professionale. Nelle ultime settimane si è parlato molto di loro e di una discussione avvenuta per colpa della cantante. Di solito siamo abituati a vedere Romina Power sempre vestita in modo elegante e raffinato, nonostante i suoi caftani lunghi ne coprono le forme. Dal passato dell’artista è spuntato uno scatto bollente che ha lasciato i fan senza parole.

Romina Power senza veli in uno scatto del 1984

Grazie ad una fanpage dedicata a Romina Power, i fan hanno assistito ad una sua immagine che di sicuro in tanti ricorderanno ancora. Lo scatto in questione risale al 1984 e come si vede è in bianco e nero. La cantante all’epoca ancora non era ancora la signora Carrisi. Dalla foto è possibile ammirare tutto il suo splendore e la sua voglia di apparire. Bella, giovane e con un fisico statuario, così Romina di sicuro avrà fatto perdere la testa ad Al Bano. (Continua dopo la foto)

Al Bano Carrisi, pace fatta con la cantante

Dopo quanto accaduto a Domenica In poche settimane fa, Al Bano sembra aver ‘perdonato’ Romina Power, ringraziandola pubblicamente. Infatti, sembrano ormai alle spalle le tensioni fra l’attrice e il cantante di Cellino San Marco, arrivate dopo l’ospitata di lui dalla Venier e il pranzo di compleanno organizzato dalla Lecciso, in cui l’ex moglie dell’artista non sarebbe stato invitato.

A svelarlo è stato lo stesso Al Bano che, in una lunga intervista al settimanale DiPiù, ha ringraziato pubblicamente Romina per averlo aiutato ad amare e apprezzare la sua terra.

Carrisi ha confessato per la prima volta che grazie proprio a Romina Power è riuscito a far pace con la sua compagna attuale e ad innamorarsi anche delle sue radici. Il Maestro ha comprato circa 60 ettari di un bosco (che piaceva proprio alla ex moglie), regalandone la metà a suo fratello Franco.