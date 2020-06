Irene Capuano, ex di Uomini e Donne, diventa conduttrice: spoiler e incidente bollente (FOTO)

La scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, Irene Capuano, è diventata conduttrice di un nuovo format. Si tratta di un programma in onda su La 4 Italia, canale 129 del digitale terrestre. Il programma in questione si chiama L’occasione giusta.

Questa è un’ottima opportunità per la giovane di dimostrare quanto vale in questo ambito in modo da fare strada nel mondo della televisione. Alcune puntate pare siano già state registrate, pertanto, nell’attesa delle nuove, la giovane si è concessa una piccola vacanza, durante la quale non sono mancati incidenti bollenti.

Irene conduttrice di un programma su La 4 Italia

Una volta finita la storia con Luigi, Irene è finita al centro di numerose polemiche in quanto il suo nome è stato associato a quello di molti possibili frequentatori. La ragazza, però, ha quasi sempre smentito tutti i pettegolezzi cercando di non alimentare la polemica. In queste ore, però, la protagonista è finita al centro di altri dibattiti per una cosa decisamente bella che riguarda la sfera lavorativa. Dopo Uomini e Donne, infatti, Irene Capuano è divenuta conduttrice di un piccolo programma tv.

La fanciulla ha cominciato questa esperienza al fianco di Tiziano Soddimo, il quale ha definito quanto accaduto come una grande opportunità per la giovane. La Capuano, dal canto suo, ha commentato dicendo che si tratta di un’esperienza molto positiva che ha accolto assolutamente di buon grado. Il format in questione è suddiviso in tre blocchi, ciascuno dei quali è dedicato ad un argomento in particolare.

Episodio piccante per la Capuano

Alcune puntate sono già state registrate e dalle anticipazioni pare siano accaduti numerosi colpi di scena e liti molto accese. Tra gli ospiti, infatti, c’è stato anche l’ex di Floriana Secondi, Daniele Pompili e molti altri. Ad ogni modo, nell’attesa che vengano registrate le altre puntate, Irene Capuano ha deciso di prendersi una pausa dal suo ruolo di conduttrice per sbarcare sull’isola di Ponza a godersi un po’ di mare.

La protagonista, ovviamente, non ha potuto fare a meno di immortalare i momenti più belli e tra questi è stato reso noto anche un episodio un po’ piccante. Nel caso specifico, durante una gita in barca, la fanciulla è rimasta quasi senza il costume. Nel tentativo di scappare dalle meduse, infatti, è rapidamente salita a bordo della barca dando luogo ad uno spettacolo abbastanza piccante.