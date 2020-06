Una Vita, spoiler mercoledì 24 giugno 2020: Lucia non parte con Telmo

Le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata di mercoledì 24 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 14.10, Lucia avrà una sorpresa inaspettata. Dopo aver scoperto di avere una malattia incurabile che non le lascerà scampo, ha preferito scrivere una lettera a Telmo nella quale lo avvisa che non partirà più con lui e Mateo.

La Alvarado però, non vuole che Telmo rinunci a fuggire da Acacias con suo figlio e così lo pregherà di portare a termine il loro piano senza di lei. Ursula, saputa la verità sulla sua padrona, deciderà di aiutarla e di portare a termine la missione che le ha chiesto. Nella puntata di Una Vita in onda domani inoltre, Rosita verrà a sapere che cosa nasconde Liberto.

Una Vita puntata del 24 giugno 202

Ursula, giunta nel luogo in cui Telmo e Lucia sarebbero dovuti fuggire, gli consegna una lettera, scritta dall’Alvarado. Dopo aver letto le tristi parole, il Martinez apprenderà che la sua amata è molto malata. Commosso dal suo spirito di sacrificio, non accetterà affatto di lasciarla sola in questo momento terribile. Come svelano gli spoiler di Una Vita, Telmo rinuncerà a partire, correndo subito da Lucia.

Ora, l’obiettivo di Telmo è stare accanto a Lucia per il tempo che le rimane, anche a costo di affrontare il perfido Eduardo. In un primo momento, la Alvarado non accetterà che il Martinez si sacrifichi per lei, ma poi capirà che si tratta dell’ultima occasione per vivere il suo amore tormentato. I due così, torneranno a vedersi nelle prossime puntate di Una Vita.

La scoperta di Rosita

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani, mercoledì 25 luglio 2020 in onda su Canale 5, Rosita scoprirà la verità sul presunto tradimento di Liberto. La Hidalgo crede che il marito abbia un’amante, visto che sono spariti dei soldi dal loro appartamento e che il Seler non l’ha avvisata. La verità però, è tutt’altra.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Liberto sarà costretto a dire a sua moglie Rosina che quei soldi sono stati consegnati a Samuel. L’Alday, dopo aver chiesto a tutti i vicini il denaro necessario per pagare il suo debito, non ha ottenuto alcun aiuto. Certo che la situazione sia davvero pericolosa, Liberto ha così accettato di fare un cospicuo prestito all’ex gioielliere. Rosita andrà su tutte le furie, visto i trascorsi di Samuel. La Hidalgo urlerà tutta la sua rabbia a Liberto, ma ormai non si può tornare indietro.