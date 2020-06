Adriana Volpe, è il marito a dire la verità su Andrea Denver

Adriana Volpe: l’uscita dal Grande Fratello potrebbe aver rovinato qualcosa?

Adriana Volpe e Andrea Denver al Grande Fratello vip avevano legato tantissimo, tanto da creare scalpore, facendo parlare di una relazione bloccata sul nascere a causa dell’uscita di Adriana dalla casa per la morte del suocero. Lui aveva da subito affermato di essere attratto da Adriana.

Aveva detto senza mezzi termini che se fosse stata qualche anno più piccola e magari non impegnata e con dei figli, ci avrebbe fatto un pensierino. Anche Adriana aveva svelato di essere particolarmente interessata all’aspetto fisico di Andrea ed al suo carattere tenero, dolce, passionale, romantico.

Roberto Parli proprio in quei giorni, gli ultimi in casa, aveva fatto sapere ad Adriana di essere non poco infastidito dalla vicinanza della donna al ragazzo. Poi si erano allontanati a causa dell’uscita dal GF, dopo di che non sappiamo quale sia la verità. Cosa è successo tra loro? L’uomo ha chiarito che non ha mai conosciuto Andrea fino in fondo ma che non hanno niente da nascondere, niente di cui parlare.

Adriana Volpe grande amica di Andrea, nessuna relazione oltre l’amicizia

Adriana Volpe in Andrea Denver ha trovato tanto di interessante, tanto quanto anche il marito che ha raccontato di non avere nulla da dire, nulla da rimproverargli, non può giudicarlo, non si permetterebbe mai di farlo. Ha soltanto avuto un’occasione di parlare con lui, hanno scambiato delle opinioni, quattro chiacchiere e risate, niente di più di una conversazione simpatica.

I paparazzi ed i follower della moglie hanno parlato ed ipotizzato una relazione tra lui e la moglie, magari portata avanti di nascosto, ma lui è certo che tra i due non sia mai successo nulla. Andrea ha lasciato una buona impressione sia ad Adriana che al marito, quindi il caos scoppiato durante la partecipazione della donna al Grande Fratello sembra essere un lontano ricordo.

Chiunque è libero di dire e pensare ciò che vuole

Roberto e Adriana sono felici insieme, tutto va a gonfie vele a discapito di ciò che si pensava inizialmente. Ma a nessuno dei due interessa ciò che si dice, anzi Roberto ci tiene a specificare di aver detto ciò che voleva e si sentiva di rendere pubblico.

Dopodichè ognuno è libero di pensare e credere ciò che vuole, lascia liberi i Paparazzi di parlare quanto vogliono, di dire ciò che vogliono, come preferiscono. Ad ogni modo sui social continua a girare voce che tra i due ci sia in atto una crisi e che Adriana non sia ancora riuscita a dimenticare Andrea, e viceversa.