Beautiful, trama 24 giugno 2020: Carter vuole fermare Hope

Mercoledì 24 giugno 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Hope sarà intenzionata a porre fine al suo matrimonio con Liam. Sia Steffy che il marito hanno provato a convincerla a tornare sui suoi passi, ma non c’è stato nulla da fare. La Logan vuole fare da madre a Douglas e stare accanto a Thomas, anche se non lo ama.

Negli episodi precedenti di Beautiful, la stessa Hope ha cercato di spingere Liam tra le braccia di Steffy, così da garantire una figura paterna a Kelly e a Phoebe, la bimba adottata dalla Forrester pagandola a caro prezzo a Reese, senza sapere che si tratta di Beth. Ora, il desiderio di Hope sembra essersi concretizzato.

Beautiful puntata del 24 giugno 2020

Nella puntata di domani della seguita soap opera, Carter proverà a convincere Hope a non annullare il matrimonio con Liam. L’avvocato è certo che le cose si possano risolvere, anche se la coppia ha subito una grave perdita, quella della piccola Beth. Hope e Liam non sanno certo che la bimba è sempre stata accanto a loro, nelle braccia di Steffy. Questo spiega la particolare ed intensa connessione emotiva che la Logan Junior ha stabilito con la neonata.

Le anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata di domani di Beautiful raccontano che Carter non potrà fare nulla di fronte all’ostinazione di Hope. La Logan ha detto a Liam di amarlo ora e sempre e che sarà l’uomo della sua vita. Nonostante ciò, ha fatto la sua scelta. Lo lascerà per dedicarsi completamente a Douglas, il che comporta vivere con Thomas. Nello stesso tempo, Hope ha messo le cose in chiaro con il giovane Forrester, dicendogli che non sarà mai sua.

Hope mette fine al suo matrimonio con Liam

Continuando con gli spoiler di Beautiful riferiti alla puntata di domani, mercoledì 24 giugno 2020 in onda su Canale 5, vedremo Carter fallire miseramente. L’avvocato dovrà arrendersi e preparare i documenti per l’annullamento del matrimonio di Hope e Liam. Con dispiacere, Carter dovrà assecondare il desiderio della Logan.

Inoltre, Xander continuerà ad essere in preda dell’ansia, dopo aver scoperto il segreto su Beth. Zoe gli ha raccontato per filo e per segno il crimine commesso da suo padre e da Flo, pregandolo di non dire nulla. Lo stagista, nelle prossime puntate di Beautiful, dovrà accettare le condizioni di Zoe, se non vuole che finisca in carcere con una terribile accusa. La faccenda si complicherà alquanto.