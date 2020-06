Giorgia Palmas e Magnini: svelato il sesso del bebè (FOTO)

Giorgia Palmas, la gioia di conoscere la piccola principessa del papà

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano una bellissima femminuccia. La cicogna sta per arrivare per il campione di nuoto e per la velina. Giorgia, già mamma di Sofia, che ha 10 anni e che ha avuto dal suo ex Davide Bombardini, partorirà ad Agosto e per Filippo sarà la prima volta.

A dichiarare il tutto è proprio lui e lo fa pubblicando l’ecografia della loro piccola e scrivendo di non avere altro che voglia di conoscere la sua piccola principessa. Aggiunge di amarla già, senza averla ancora avuta tra le mani. Tante parole, tanti cuoricini ed un fiocco rosa testimoniano uno dei cambiamenti più belli della loro vita. (Continua dopo la foto)

Giorgia Palmas “Siamo strani ma ti daremo tutto”

Giorgia Palmas scrive che la piccola che si vede nell’ecografia è il suo amore infinito. Per lei le cose sono cambiate in pochissimo tempo da quando ha iniziato la storia d’amore con Magnini. Adesso sono pronti a diventare una vera e propria famiglia. Entrambi promettono alla piccola che le daranno tutto l’amore del mondo, tutto ciò che le servirà per crescere bene e per essere felice.

Le fa una premessa molto importante e poi afferma che entrambi sanno di essere dei genitori molto strani e particolari, ma non le faranno mancare nulla. Cosa le dà gioia la mattina? Svegliarsi con i suoi calcetti, proteggerla e pensare di poterlo fare tra poco stringendola tra le sue braccia e tra quelle del compagno Magnini.

Il matrimonio è saltato, c’è già una seconda data ma è rimasta sconosciuta

Filippo e Giorgia si sarebbero dovuti sposare e a marzo, a causa del coronavirus come molti, hanno rimandato le nozze. In realtà hanno scelto già una seconda data che per il momento preferiscono tenere nascosta. Forse perchè entrambi o qualcuno tra i due è scaramantico. Nonostante tutto hanno deciso di annunciare l’arrivo di una cicogna, perchè non importa essere sposati, importa l’amore e ciò che possono dare al nascituro e loro hanno tanto da regalargli.

Molti hanno ipotizzato forse la data arriverà tra qualche annetto dato che almeno per il momento non sarà possibile sposarsi perché l’organizzazione di un matrimonio richiede tanto spreco di forze, energie e tempo, cosa che non c’è. Si pensa quindi che molto probabilmente aspettano un pò per sposarsi tra qualche tempo, dare alla piccola il tempo necessario per crescere, così magari sarà lei a portare loro fedi.