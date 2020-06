Temptation Island, Filippo Bisciglia: ”Gemma non è fidanzata”

Manca davvero poco all’ottava edizione di Temptation Island. Il reality dedicato ai sentimenti più caldo dell’estate andrà in onda a partire dal 2 luglio 2020. Al timone della conduzione ci sarà ancora Filippo Bisciglia che, in queste ore, ha detto la verità in merito alla presunta partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Intanto, si rincorrono le voci di gossip sul cast di Temptation Island che, per questa edizione, riunirà in un unico format la versione Vip e Nip. Le registrazioni si sono già concluse, sempre nel rispetto delle norme igieniche e del distanziamento sociale. Tra le coppie famose confermate, c’è quella formata da Antonella Elia, fresca di partecipazione al Grande Fratello Vip e il suo compagno Pietro Delle Piane, finito al centro delle polemiche mesi fa per alcune foto che lo immortalavano in atteggiamenti teneri in compagnia della sua ex fidanzata, la sorella di Asia Argento.

Temptation Island in onda dal 2 luglio su Canale 5

Oltre ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, nel reality delle tentazioni vedremo anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nello spot in onda su Canale 5, la Nazzaro ha raccontato di essere stata piacevolmente sorpresa dal compagno, che le ha fatto credere di nuovo nell’amore. Tuttavia, ha bisogno di vedere con i suoi occhi che piega prenderà la loro storia d’amore. Tra le coppie di non famosi conosceremo invece Valeria e Ciavy e Annamaria e Antonio.

Pare che a Temptation Island avessero dovuto partecipare anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due, che si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, hanno scatenato le polemiche per via della loro differenza d’età. Gemma ha però voluto proseguire la loro conoscenza, sfidando i pettegolezzi e le critiche.

Filippo Bisciglia fa chiarezza

A fare chiarezza una volta per tutte sulla partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island ci ha pensato il conduttore Filippo Bisciglia, che ha messo a tacere le indiscrezioni: i due non prenderanno parte al programma. Come ha dichiarato Bisciglia, per poter prendere parte al cast occorre che le coppie siano consolidate, una condizione che di fatto non sussiste per Gemma e Nicola.

Riguardo la scelta di unire i format Vip e Nip di Temptation Island, Filippo Bisciglia non ha dubbi: appoggia in pieno la decisione della produzione, certo che si riveli un successo. Intanto, i fan della ”coppia” formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dovranno seguirli per altre vie, visto che i due non sbarcheranno sull’isola delle tentazioni.