Belen Rodriguez: “Rispetto le promesse ma non sono scema”

Belen Rodriguez ha tanti difetti ma la lealtà è parte di lei

Belen Rodriguez ha finalmente deciso di concedere la sua prima intervista e parlare della storia, anzi del mistero, che l’avvolge insieme all’ex marito Stefano De Martino. La showgirl argentina afferma che oggi si è trovata ad affrontare una situazione tanto difficoltosa ed improvvisa ed è stato tutto a causa del suo senso di giustizia. Ci tiene a specificare di essere una persona leale, che non ama le bugie, di conseguenza non vuole vivere qualcosa di non reale dove ognuno racconta le cose a modo proprio, in base a quello che conviene far venire fuori.

Lei sa di essere in gamba, sensibile, però ha un difetto, se così vogliamo chiamarlo, usa il cuore prima di qualunque altro organo. Ha tanti difetti, dice, ma sa mantenere la sua parola, ogni promessa è debito soprattutto in amore pur di non deludere nessuno. Quando non si può mantenere una promessa, dice, si cerca di non farla nemmeno, almeno lei p così. Gli altri no. Cerca sempre di non far caso a queste cose ma poi il suo essere precisa e leale non glielo permette, perchè non ha scritto scema in fronte.

Belen Rodriguez cosa ha combinato il suo ex marito?

Belen Rodriguez fa capire quindi che Stefano ha commesso qualche errore importante nei suoi confronti qualcosa di imperdonabile. Quale promessa non ha mantenuto? Al momento non si sa altro. Ciò che le dà tanto fastidio è avere costantemente i Paparazzi dietro, perchè questo le fa pensare di dover dare continue spiegazioni sulla sua vita, su dove va, su cosa fa, su chi vede. Non vuole vivere alla leggera, ma vuole stare tranquilla, come ha il diritto di fare.

Esce, va a ballare, va a divertirsi, ciò non significa che la situazione che sta vivendo non la sta facendo soffrire, sa soltanto che deve andare avanti. Poi un’altra cosa che la infastidisce non poco è sapere che ogni giorno le viene attribuito un fidanzato nuovo, soltanto perché è una donna che ama divertirsi nei limiti. A questo punto dichiara che Santiago è l’unico amore che non la deluderà mai.

Santiago è la sua unica grande soddisfazione

Così Belen coglie l’occasione al volo per sottolineare di non avere compagni, il suo unico vero amore è Santiago il bambino di 7 anni, che sa essere il figlio perfetto e che un giorno sa per certo sarà l’uomo dei sogni di qualunque donna. Non vince e non vincerà mai il premio mamma modello, però quando ha qualche dubbio sui suoi comportamenti, chiede al figlio se ha qualcosa da farle notare, qualche errore, qualche dimenticanza.

Lui ad oggi ha sempre risposto che non ha mai sbagliato e che anche quando dovesse sbagliare, le mamme perfette non esistono, lei ha una mamma reale e lo rende felice così. Sta cercando di educarlo al meglio, lo porta ovunque con sè, tranne quando non può proprio farlo. In questo caso lo lascia a qualcuno della famiglia. Afferma che il bambino non ha mai avuto una babysitter e non ha mai dormito con sconosciuti.