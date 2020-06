Nicola e Gemma in crisi? Lui smentisce tutto con un commento (FOTO)

Una volta terminato il percorso a Uomini e Donne, tutti sono curiosi di sapere come si evolverà la conoscenza tra Nicola e Gemma, voci di corridoio stanno facendo presumere aria di crisi. In questi giorni, infatti, la coppia non sta pubblicando più nulla suoi social, cosa che sta insospettendo non poco.

Molti utenti del web e pagine di gossip, infatti, stanno ipotizzando che i due abbiano deciso di interrompere la loro bizzarra conoscenza. Un po’ di ore fa, però, ci ha pensato Vivarelli a dissipare ogni dubbio.

La presunta crisi tra Nicola e Gemma

Ciò che i fan di Uomini e Donne si stanno domandando è se Nicola e Gemma siano davvero in crisi oppure no? Dopo qualche fugace avvistamento a Roma e qualche intervista, i due protagonisti hanno fatto perdere le tracce di sé. Il cavaliere, inoltre, ha deciso di trascorrere dei giorni di vacanza in compagnia di un amico. Il fatto che abbia preferito lui alla dama ha fomentato i sospetti che qualcosa non vada nella coppia. Ciò che ha ulteriormente fatto avanzare questa ipotesi, poi, è stato il fatto che nessuno dei due sia intervenuto per smentire.

La maggior parte dei fan, dunque, era giunta alla conclusione che loro conoscenza fosse volta al termine. Ad un certo punto, però, come un fulmine a ciel sereno ci ha pensato un commento di Sirius a rendere un po’ più chiara la situazione. Il giovane, infatti, ha pubblicato uno scatto realizzato da un fotografo esperto nel quale è al mare intento a sfoggiare il suo fisico.

Vivarelli smentisce tutto

Un utente in particolare ha commentato lo scatto dicendo di vederlo molto bene insieme a Gemma. Nonostante la maggior parte dei telespettatori del programma reputi assurda la loro conoscenza, tale fan è assolutamente schierato dalla loro parte. Questa persona ha anche detto che non fosse importante il posto nel quale si trascorre il proprio tempo, bensì, la donna che si sceglie di avere al proprio fianco.

Dinanzi queste parole, Nicola ha lasciato un commento che è sembrato scongiurare la crisi con Gemma. Il giovane, infatti, ha replicato con un “100”, che nel gergo di internet di usa quando una persona condivide in pieno il pensiero di un’altra. Se Vivarelli ha dissipato i dubbi, però, la Galgani si sta chiudendo in un rigoroso silenzio.