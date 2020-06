Armando Incarnato, l’amore dopo Ued: ‘sei tutta la mia vita’ (FOTO)

Armando Incarnato non perde occasione per sfoggiare auto di lusso e cene in locali molto in del napoletano. Durante il suo percorso al trono over ha avuto diverse relazioni hce però non hanno portato a nulla di concreto. Chi lo segue sui social sa benissimo che è alla ricerca dell’anima gemella anche se in molti credono che sia già fidanzato. Tanti, infatti, tra cui Gianni Sperti, sono convinti che abbia una relazione con la sua ex Juannette e anche durante la quarantena la donna è stata beccata a casa sua.

Da alcuni giorni, però, Armando Incarnato è davvero in dolce compagnia e a confermarlo e lo stesso diretto interessato. Insieme alla sua metà, l’imprenditore napoletano si è concesso qualche giorno di relax in uno splendido residence in Calabria. Ma chi è la donna che ha rapito il suo cuore?

Armando Incarnato in vacanza insieme alla sua bambina

L’ex cavaliere di uomini e donne ha soltanto una donna nella sua vita che ama in modo incondizionato. Si tratta di sua figlia Michelle, nata dalla relazione con la sua ex compagnia. La piccola ha circa otto anni ed è uguale al suo papà. Da come si è appreso, Michelle vive lontana da Napoli e di conseguenza non può stare sempre insieme a suo padre. Infatti, durante il lock-down, l’attore non ha potuto starle accanto e ad oggi sembra voler recuperare il tempo perso.

Attualmente stanno trascorrendo alcuni giorni in Calabria, in uno splendido residence sul mare con tanto di piscina e ristorante. Armando Incarnato cerca di non far mancare nulla alla sua bambina e più volte ha confermato che è il suo unico amore. A quanto pare, dunque, sembra non esserci nessuna presenza di dame del parterre o tanto meno altre donne. (Continua dopo il post)

Nessuna frequentazione fuori Uomini e donne?

Come già detto in precedenza spesso Armando Incarnato si è dovuto difendere da accuse e calunnie. Dopo la fine dell’ultima stagione di Uomini e donne le cose non sono cambiate per niente. Da un lato ci sono i sostenitori che gli scrivono costantemente ma nello stesso tempo sono tanti anche i detrattori. Fra una risposta e l’altra a chi lo insultava si è anche lasciato andare sulle Dame del parterre facendo pensare quasi a una frequentazione in corso.

Infatti, il cavaliere rispondendo a chi gli ha insinuato che le donne nel programma sono lì per fare teatrini e sponsorizzazioni varie, Armando ha risposto “non tutte”. Questo potrebbe voler dire che Incarnato stia frequentando qualcuno o forse è solo una sua impressione.