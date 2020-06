Simona Ventura, così cerca di consolare Belen Rodriguez (Foto)

Simona Ventura è intervenuta per consolare Belen Rodriguez per i dispiaceri derivanti dalla crisi del rapporto con Stefano De Martino. Super Simo conosce molto bene la coppia e, per questo motivo, ha sentito l’esigenza di confortare la ragazza che, apparentemente, sta soffrendo.

Il messaggio di Simona Ventura per Belen Rodriguez è molto tenero e fa trasparire l’enorme affetto che la conduttrice prova per la modella argentina. Una risposta, questa, ad un post pubblicato dalla Rodriguez in cui si chiede se davvero, nella vita, ognuno riceva indietro l’amore che dona. Cos’ha detto la Ventura? Ecco le sue parole.

Il messaggio di consolazione a Belen Rodriguez

Simona Ventura ha affidato ai social la risposta ad uno dei post più lunghi che Belen Rodriguez abbia pubblicato nelle ultime settimane. Un post che la dice davvero tutta sul suo stato d’animo dopo il presunto tradimento di Stefano De Martino e la crisi che sta coinvolgendo il loro rapporto. “Se io do amore ne ricevo altrettanto?” ha scritto la Rodriguez. Un chiaro messaggio, questo, che denota come la ragazza si sente affettivamente trascurata.

Tra i commenti spicca proprio quello di Simona Ventura che, con parole dolcissime, cerca di consolare l’amica. “Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene” esordisce Super Simo. Poi prosegue “Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”.

Il rapporto tra Simona Ventura e Belen Rodriguez

I toni molto affettuosi che Simona Ventura ha utilizzato per cercare di consolare Belen Rodriguez mostra quale sia il tipo di rapporto che le lega. Un rapporto di amicizia forte e sincero nato, a dire il vero, già da diverso tempo. D’altro canto, non dimentichiamo che proprio Super Simo ha lanciato Belen nella TV italiana volendola fortemente come naufraga all’Isola dei Famosi.

Dopo le incomprensioni avute nel periodo in cui Belen stava con Fabrizio Corona, a causa dei pessimi rapporti tra il re dei paparazzi e Simona Ventura, l’amicizia è ripresa più forte che mai. Le ricordiamo, tra l’altro, insieme a Selfie, le cose cambiano, un programma che ld ha viste insieme alla conduzione. In funzione di ciò si comprende bene perché la Ventura, leggendo il post di “Belenita” (come ama chiamarla), non ha potuto fare a meno di scriverle.