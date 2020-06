Cecilia Rodriguez è incinta, parla il papà di Ignazio Moser: “Sarà il quarto nipote”

In queste ore sta circolando un gossip non indifferente che riguarda la famiglia Rodriguez. Nello specifico, pare che la minore delle due sorelle, Cecilia Rodriguez, sia incinta. Era da tempo che circolavano voci in merito, ma adesso la situazione sembra essere molto più chiara.

Nel corso di un’intervista con il settimanale Di Più TV, Francesco Moser ha dichiarato che questo sarà il quarto nipotino. Le sue dichiarazioni, dunque, non lasciano più spazio a dubbi. Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Francesco Moser fa capire che Cecilia è incinta

Durante un’intervista, Francesco Moser si è lasciato scappare qualcosa di troppo su suo figlio e sua nuova. In particolar modo, pare che il gossip più discusso dell’ultimo periodo sia divenuto realtà. Cecilia Rodriguez, infatti, sembra sia incinta. I giornalisti del settimanale hanno chiesto esplicitamente al ciclista di esprimersi in merito alla questione in modo da vederci con maggiore chiarezza. Ebbene, il protagonista ha detto che questo sarà il nipotino numero quattro. Ricordiamo che i primi tre sono i figli della sorella di Ignazio.

Ad ogni modo, dopo essersi sbilanciato così tanto, il Moser senior ci ha tenuto a fare una richiesta alla giornalista. Nello specifico, ha voluto che scrivesse che tali dichiarazioni non siano state confermate da suo figlio. Il fatto che Francesco, però, abbia deciso di sbottonarci così tanto, sembra condurre verso un’unica verità. Nel frattempo, però, da parte della coppia continua ad esserci molto silenzio.

La reazione della Rodriguez e Moser

Cecilia Rodriguez, ad esempio, aveva risposto a coloro i quali hanno alluso al fatto che fosse incinta dicendo di essere solo ingrassata. A causa della quarantena, infatti, ha messo su 7 kili. La giovane, dal canto suo, ha sempre desiderato diventare mamma. In interviste passate, infatti, ha detto di nutrire un forte senso materno, ma di voler aspettare prima di costruire una famiglia con Ignazio.

Anche Moser junior sta continuando a mantenere il silenzio sui social. Molto probabilmente, i due vorranno fare un annuncio in grande stile una volta che saranno trascorsi almeno i tre mesi iniziali di gestazione. Adesso, però, i fan sono in fibrillazione in attesa che arrivi l’annuncio ufficiale e non solo. In molti, infatti, ritengono che dopo questa lieta novella arriverà molto presto anche quella relativa ad un futuro matrimonio. Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza.