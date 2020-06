Il Segreto, puntata del 24 giugno 2020: Tristan in gravi condizioni

Il Segreto torna in onda su Canale 5 con la puntata in replica mercoledì 24 giugno 2020. Pepa e Tristan, dopo aver parlato a lungo e trascorso la notte insieme, si sono dovuti salutare. A malincuore, la levatrice ha scoperto che il suo bel capitano è il marito di Angustias. La donna è anche la madre di Martin, che ha conosciuto Pepa per la prima volta. La Balmes certo non può immaginare che quel bimbo fu quello dato alla luce e poi lasciato in un orfanotrofio.

Nella puntata della soap Il Segreto andata in onda martedì, Francisca ha sollecitato Soledad al suo triste destino. La giovane dovrà sposarsi e avere dei figli, proprio come fece lei stessa per oltre vent’anni. Pepa ed Emilia hanno invece consolidato la loro amicizia, che durerà per tantissimo tempo.

Il Segreto puntata del 24 giugno 2020

Cosa vedremo nella puntata della soap in onda domani come di consueto su Canale 5? Il medico Julian visiterà Tristan, che si sentirà male. Stando al responso del medico non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni peggioreranno drasticamente, tanto che Francisca sarà pronta a chiamare un sacerdote per dare l’estrema unzione al figlio. A salvare la situazione sarà la coraggiosa Pepa, che bene conosce le erbe mediche.

Pepa, nonostante abbia scoperto che Tristan sia il marito di Angustias e abbia un figlio con lei – ovvero Martin – non se la sentirà di lasciarlo al suo destino. Il medico ha dato poche speranze al capitano e la Montenegro è disperata. Cosa farà se il suo amato figlio morirà? La Balmes nella puntata di domani de Il Segreto si metterà all’opera per creare un intruglio che potrebbe guarire Tristan.

Tristan tra la vita e la morte

Continuando con le trame della soap opera Il Segreto, sappiamo che Pepa riuscirà ad intrufolarsi nella stanza da letto di Tristan, pronta a somministragli la sua pozione. In quell’esatto momento arriverà la moglie Angustias, che le ordinerà di allontanarsi immediatamente da suo marito. La donna ha infatti capito che tra i due c’è del tenero.

Tuttavia, come vedremo nella puntata de Il Segreto in onda domani, mercoledì 24 giugno 2020 su Canale 5, Pepa riuscirà a somministragli solo poche gocce. La levatrice spera che anche con quella piccola dose Tristan possa salvarsi. Venuta a sapere dell’accaduto, Francisca la minaccerà: se suo figlio dovesse perdere la vita, la farà uccidere. L’intruglio della Balmes salverà il capitano? Gli affezionati spettatori della soap opera lo sapranno nell’episodio di domani.