Una donna dichiara di essere una vampira e di nutrirsi di sangue. Dice di esserlo non per gioco ma nella vita vera, beve il sangue di altre persone e sostiene di avere effettivamente 600 anni.

Donna dichiara di essere una vampira: la storia di Lilith

Lilith Vampyre ha 27 anni, vive a Londra e fa un lavoro normalissimo. Tuttavia la donna dichiara di essere una vampira. Non ha remore a dirlo. Anzi, al di fuori del suo lavoro quotidiano ha totalizzato più di 150.000 follower attraverso suo account Instagram dove condivide scatti ispirati al gotico.

In vero stile vampiro, Lilith dice che le piace evitare di avere diretto contatto con la luce del sole e che si sente più entusiasta durante la notte. Ha detto: “Posso uscire e sopravvivere di giorno anche se preferisco stare lontana dalla luce solare diretta. Mi sento meglio dopo il tramonto”.

Lilith è molto affascinata da tutte le cose che riguardano i vampiri. È un amore nato quando era piccola vedendo film horror con i ghoul che bevevano sangue. La passione vera e propria le nacque però dopo aver visto Dracula da bambina. Fu allora che i vampiri la presero.

Le abitudini di Lilith

Non solo la donna dichiara di essere una vampira ma si comporta anche da tale. Infatti Lilith ammette anche di bere sangue umano, ma sottolinea che è qualcosa fatto tra individui affini e non miete vittime indifese come possiamo vedere nei film. Spiega di aver bevuto sangue umano la prima volta per curiosità. Lo descrive con un sapore metallico, come fosse ferro. Anche se il gusto può variare.

Lilith spiega come beve sangue. “Facciamo un piccolo taglio sulla pelle in un punto discreto e lo beviamo da lì. È u a pratica che si fa tra amici intimi o persone interessate al mio stesso stile di vita. Non deve essere una grande quantità. In genere si tratta di un atto molto intimo.”

La 27enne inoltre, ritiene di avere effettivamente 600 anni negli anni dei vampiri e di avere un’affinità con il passato. Ci sono volte che si sente antica. Ha sempre avuto un vivo interesse per la storia e proprio il vecchio mondo lo sente affine a sé stessa. Le sembra familiare come se ci avesse vissuto. Il suo stile di vita consiste principalmente nella socializzazione con altri vampiri e nella partecipazione ad eventi e club insieme. Le piace anche leggere libri a riguardo, guardare film e travestirsi. Infine, contrariamente quanto si pensi, riceve soprattutto complimenti o domande da parte di coloro che non capiscono lo stile di vita.