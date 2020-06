Pierluigi Diaco, lite in diretta con Jo Squillo a Io e Te: “Datte una calmata”. Telespettatori senza parole

Piccolo scontro tra Jo Squillo e Pierluigi Diaco

A distanza di due giorni Jo Squillo è stata ospite in due programmi televisivi della Rai. Il martedì mattina in collegamento con Italia Sì, giorno per giorno di Marco Liorni mentre il martedì pomeriggio a Io e Te di Pierluigi Diaco. La Diva degli Anni Ottanta fin dal suo ingresso nello studio ha avuto un atteggiamento eccentrico e spontaneo.

Per festeggiare il compleanno di Pierluigi Diaco, che il 23 giugno 2020 compieva 43 anni, la donna gli ha addirittura portato una torta, ma vegana. E proprio per quest’ultima caratteristica tra il giornalista e la sua ospite c’è stato un confronto abbastanza forte. In poche parole il padrone di casa si è detto infastidito da tutti quei vegani che credono di poter imporre il loro regime alimentare alle altre persone. Ovviamente la cantante si è difesa ma il conduttore non è rimasto a guardare, dicendole: “Lo rispetto. Non lo condivido affatto, ma lo rispetto”. Nonostante lo scontro l’intervista è proseguita tranquillamente.

La perdita dei genitori nell’arco di un mese

L’anno scorso Jo Squillo ha subito due gravi perdite nel giro di poco tempo, precisamente dopo un mese. Ospite a Io e Te, la nota cantante ha parlato della morte dei suoi genitori che è avvenuta alla stessa ora di notte e dopo ben sessanta anni di matrimonio. In questo arco di tempo la donna ha sempre scelto di non parlarne di questo lutto in televisione, perché, come ha detto al conduttore Pierluigi Diaco, non le riesce ancora di parlarne senza scoppiare a piangere.

“Ho vissuto un dolore terribile. Erano bellissimi. Avere accanto la mia sorella gemella è stato importantissimo. Ho perso il riferimento della mia vita in un attimo”, ha affermato la deejay che per tutta la quarantena ha tenuto compagnia a migliaia di follower con la sua musica.

Jo Squillo si complimenta con Pierluigi Diaco per il format Io e Te

Nella mattinata di lunedì Jo Squillo ha accettato la proposta di Marco Liorni, ovvero di recarsi da lui nello studio di Italia Sì, giorno per giorno. La nota deejay, successivamente, ha accettato e nei prossimi giorni sarà a pochi passi da lui. Stessa cosa ha fatto con Pierluigi Diaco a Io e Te.

La Diva degli Anni Ottanta ha affermato che apprezza moltissimo il programma pomeridiano di Rai Uno, complimentandosi in diretta con il padrone di casa: “Tu sei veramente il cambiamento che vogliamo vedere in tv”.