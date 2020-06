Alessia Marcuzzi, strano incidente mentre passeggiava il cane (Video)

Alessia Marcuzzi, in queste ultime ore, è stata vittima di un incidente che le ha causato qualche piccolo problema fisico. A comunicarlo è stata proprio lei su Instagram dove, dopo aver smentito la crisi col marito, ha pubblicato un video che la ritrae sdraiata a letto con il ghiaccio sulla caviglia. Un incidente un po’ strano che non ha avuto conseguenze importanti.

Alessia Marcuzzi ha raccontato di essersi infortunata portando a passeggio il cane. A sorridere su quanto accaduto è proprio la conduttrice che si è paragonata, nei gesti, ad un simpatico volatile. Cos’è capitato di preciso? Vediamolo insieme.

Alessia Marcuzzi, passeggiata con infortunio

Infortunarsi per strada può davvero capitare a tutti. A cambiare sono le circostanze che possono portare a una caduta, una slogatura o a qualsivoglia tipo di evento. L’incidente di Alessia Marcuzzi si è verificato mentre faceva una delle cose che le piace di più al mondo, portare a passeggio il suo adorato cagnolino a cui è davvero legatissima. Si tratta di un bel barboncino divenuto grande compagno di giochi della figlia Mia.

Alessia Marcuzzi, concedendosi una bella passeggiata con il suo barboncino, però, stavolta si è infortunata. A confessarlo è stata lei stessa postando sul proprio profilo social la foto che la ritrae a letto con la caviglia fasciata dal ghiaccio. Il motivo dell’incidente? Una “corsetta” che la donna avrebbe fatto per raccogliere i bisognini fatti dal proprio cane. Un gesto di civiltà che avrebbe potuto costare davvero molto.

Come una polla lessa

“Sono inciampata come una polla lessa” ha confessato Alessia Marcuzzi su Instagram. E questo, a poche ore dall’incidente, con la caviglia gonfia ma sempre con uno spirito di allegria. Il fedele cagnolino, il cui bisognino è stato la causa di tutto, è adagiato sul letto accanto alla conduttrice per tenerle compagnia. Una ripresa ironica in cui la Marcuzzi fa pure finta di piangere per il dolore. Sensazione che non c’era più ma che, di certo, ha dovuto avvertire fortemente nel momento della caduta.

Anche i fans che hanno commentato sin da subito la foto di Alessia Marcuzzi si sono tranquillizzati non poco quando hanno compreso che l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Si tratta semplicemente di una caviglia dolorante e di alcuni giorni da passare, molto probabilmente, a riposo. Tolta la comicità della caduta in sé, tutto per una giusta causa perché, ricordiamolo, i bisogni degli amici a quattro zampe vanno sempre raccolti.