Veronica Peparini confessa, “Quante paranoie mi sono fatta…”

Veronica Peparini è nota al grande pubblico televisivo per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di insegnante di danza. La coreografa 49enne, durante una delle scorse edizioni del talent show di Mediaset, ha trovato anche l’amore nel ballerino, prima allievo, Andreas Muller.

Eppure riscoprirsi innamorata del giovane Andreas, appena 23enne, non è stato semplice! In una recente intervista che la coppia ha rilasciato ad un noto settimanale, la coreografa spiega perché, scopertasi innamorata del ragazzo, ha avuto non poche remore verso questo sentimento. Con l’occasione, anche Andreas ha detto la sua sulla loro relazione.

Veronica Peparini, paura per la differenza di età

Parlando con i giornalisti di Novella 2000, Veronica Peparini ha confessato come non sia stato semplice abituarsi all’idea di essersi innamorata di Andreas. A crearle delle remore, più di ogni altra cosa, è stata la grande differenza d’età con il ballerino. Sono ben 26 gli anni che li dividono e, proprio per questo motivo, la donna è stata oggetto di numerose critiche ricevute da più parti.

La stessa Veronica Peparini ha confessato le motivazioni delle critiche “Perché donna e perché più grande” ha detto, proseguendo “Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi un bel po’! Ovviamente per l’età: Andread è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista, mi faccio tanti problemi ma sono più paranoie mentali mie”.

Le parole di Andreas Muller

Durante la medesima intervista, anche Andreas Muller, insieme a Veronica Peparini, ha voluto dire la sua su questa storia d’amore divenuta sempre più importante. “So di doverle molto” ha affermato il ballerino “Veronica mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondalmentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così importante”. Il ragazzo ha poi voluto svelare cosa l’ha colpito, sin dal primo momento, quando ha conosciuto l’insegnante di Amici.

“La sua energia e il suo modo di fare così particolare, mi hanno attirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano” ha confessato “e che mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più“. Una storia d’amore, quella tra Veronica Peparini e Andreas Muller che va, quindi, a gonfie vele al punto che per i due, si vociferava, ci fosse la cicogna in arrivo.