Noemi stupisce i fans su Instagram, eccola visibilmente dimagrita (Foto)

Noemi è tra le cantanti italiane più amate. La sua voce ha fatto da colonna sonora a tantissimi fans che, quotidianamente, la seguono anche su Instagram. E proprio una foto che la ragazza ha pubblicato nelle ultime ore sui social ha lasciato tutti a bocca aperta. La bella Noemi, infatti, ha postato una foto in costume mentre si rilassa sun una sdraio. Un particolare, però, non è sfuggito.

Noemi, infatti, è notevolmente dimagrita rispetto a come la ricordavamo prima del lockdown. Se la reclusione in casa per molti si è trasformata in qualche chilo in più, per la cantante è stato l’opposto. Grazie ad un metodo particolare, infatti, ha perso peso e si è presentata prontissima alla prova costume.

Noemi, drastico cambiamento

Non che Noemi fosse grassa ma, diciamolo, aveva qualche rotondità qua e là. Durante il lockdown, però, tutto questo è divenuto un ricordo dal momento che al momento la cantante è in una forma che si può tranquillamente definire smagliante. La dimostrazione è nell’ultima foto postata su Instagram che la ritrae in relax coperta soltanto da un bikini. Costume che, tra l’altro, fa risaltare un fisico perfetto.

A riprova della serenità di Noemi vi è la didascalia alla foto in questione. “Giorni e giorni di ricerca mi hanno portato alla location perfetta per la prima foto dell’estate” scrive la cantante, proseguendo “Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”. In ogni caso, spiaggia o non spiaggia il risultato del programma seguito è sotto gli occhi di tutti. Una trasformazione che ha davvero stupito tutti quanti.

La reazione dei fans e il metodo Tabata

La reazione dei fans a quest’ultimo scatto di Noemi non si è fatta attendere. “Ma dai non sei tu nella foto, non ti riconosco” le scrive qualcuno tra i commenti. Proprio a questo, la cantante risponde in maniera decisa e, di certo, fiera, scrivendo “Ti giuro che sono proprio io”. I commenti ricevuti e i like (tantissimi) sono la riprova di quanto tutti abbiano apprezzato il cambiamento della ragazza.

Ma da cosa è nato questo cambiamento? Noemi si è affidata al cosiddetto Metodo Tabata che consente, con una serie specifica di allenamenti aerobici, di ottenere un buon dimagrimento bruciando tutto il grasso in eccesso e riuscendo ad incrementare la propria resistenza allo sforzo fisico. Dati i risultati, c’è da scommetterci che in molti, adesso, vorranno provare questa tecnica.