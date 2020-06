Daniela Martani: colei che godeva per il terremoto ad Amatrice e ora difende Rita Dalla Chiesa per l’attacco ai cinesi [FOTO]

Rita Dalla Chiesa e le parole al vetriolo contro i cinesi

Negli ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare delle forti dichiarazioni che Rita Dalla Chiesa ha scritto su Twitter. In pratica la saggia di Italia Sì si è scagliata contro tutto il popolo cinese per via di una tradizione orribile: il festival dei cani. In poche parole in dieci giorni vengono macellati migliaia di cani grandi e piccoli per uso domestico.

Un gesto che va contro alla nostra cultura visto che questo tipo di animale per noi è un amico. In tanti si sono scatenati contro la giornalista di Casoria che ne chiede l’estinzione, ma altrettanti hanno preso le loro difese. Tra questi anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e animalista e vagana convinta.

Le uscite infelici per il terremoto ad Amatrice e il Coronavirus

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, Daniela Martani spesso si reca nei salotti televisivi come opinionista. La donna è un’animalista e vegana convinta che spesso si batte per il maltrattamento degli animali. Ma l’amore per quest’ultimi, più delle volte l’ha portata ha fare delle affermazioni abbastanza discutibili e fuori luogo. Ad esempio tempo fa, in occasione del terribile terremoto ad Amatrice, l’ex gieffina sui social scriveva: “Ma è stata inventata ad Amatrice la famosa amatriciana? E vabbé, ma allora è karma”.

Durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, la ragazza ha espresso il suo pensiero pure sul virus. In quell’occasione aveva detto che i vegani non correvano alcun rischio perché hanno il sistema immunitario più forte degli onnivori. Parole che hanno creato sdegno e rabbia. (Continua dopo la foto)

Daniela Martani difende Rita Dalla Chiesa

Come accennato prima, Daniela Martani ha preso le difese di Rita dalla Chiesa che vorrebbe l’estinzione dei cinesi per via di quello che fanno ai cani. Riprendendo il tweet dell’ex conduttrice di Forum, l’ex gieffina su Twitter ha scritto: “Tutta la mia solidarietà ed il mio appoggio a Rita Dalla Chiesa. La Cina è uno dei paesi peggiori al mondo per il violazione dei diritti umani e dei diritti animali. Dovrebbe essere condannata per crimini contro l’umanità e lo ribadirò”. Ecco il post in questione: