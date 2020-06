Alessia Marcuzzi, grande dolore dopo l’incidente: “Stavo correndo e…”

Alessia Marcuzzi ha avuto un piccolo incidente

Nelle ultime settimane Alessia Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione per una vicenda di gossip. Molti giornali e siti di pettegolezzi avevano dato per certo al fine del suo matrimonio col marito Paolo Calabresi. Un’indiscrezione ce si è rivelata fasulla visto che i due stanno ancora insieme e sono innamorati. Ma di recente la Pinella ha catturato l’attenzione dei follower per qualcos’altro di poco piacevole.

Di cosa si tratta? Nella giornata di martedì ha condiviso una clip tra le Stories di Instagram video nella quale si fa vedere ai seguaci mentre è stesa a letto con la caviglia fasciata. Ovviamente la conduttrice de Le Iene Show era dolorante è ha spiegato cosa le è accaduto: “Stavo correndo e sono inciampata“.

La Pinella distesa sul letto con la caviglia fasciata

Ovviamente il filmato postato su Instagram ha fatto preoccupare non poco a tutti coloro che la seguono sul social network. La Pinella si trova distesa nel letto perché, con molta probabilità, non riesce a deambulare correttamente e per il forte dolore. La professionista Mediaset ha la caviglia fasciata e lei sembra essere particolarmente preoccupata.

Purtroppo il piccolo incidente è stato provocato dal suo cagnolino, Brownie, un dono fatto alla figlioletta Mia Facchinetti lo scorso anno. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha così raccontato l’accaduto con il pelosetto al suo fianco: “Attenzione perché la mamma stava raccogliendo la tua popò, caro mio, ed è inciampata come una polla lessa”.

Caterina Collovati contro Alessia Marcuzzi per la foto sexy su IG

Negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi aveva fatto parlare di sé, tirandosi dietro anche delle critiche, per via di una foto postata su IG. In quell’occasione la professionista romana appariva di spalle col lato B in bella vista e in topless. Una foto che ha ottenuto un botto di likes e complimenti.

Ma non sono mancati nemmeno le critiche. Una su tutte quelle di Caterina Collovati che non si è spiegata perché ha voluto condividere quel contenuto sul social network. “Mi sfugge il perché una donna senta l’esigenza di pubblicare foto simili mi sfugge”, ha scritto la conduttrice e moglie del famoso ex calciatore. Critica che al momento non ha ricevuto la replica da parte della diretta interessata.