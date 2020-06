Fedez con la carta igienica negli slip, la foto diventa virale: “Ma come mai?” (FOTO)

Tra gli influencer più seguiti di sempre ci sono naturalmente i Ferragnez. Anche il contenuto più banale, se pubblicato da loro, assume una connotazione decisamente diversa. In queste ore, ad esempio, Fedez ha pubblicato un video su Instagram in cui pare abbia la carta igienica negli slip.

L’influencer Deianira Marzano non ha potuto fare a meno di notare il particolare e di condividerlo con tutti i suoi fan. Il web è rimasto allibito e incredulo da tale visione. Ma come mai il cantante ha deciso di comportarsi così?

La foto di Fedez con la carta igienica negli slip

Se Chiara Ferragni è divenuta famosa per mostrare i suoi look sui social, suo marito non è da meno. Ormai, anche lui ha preso l’abitudine di porsi dinanzi l’enorme specchio di casa per mostrare a tutta la sua community quello che indossa. Ieri sera, però, un particolare dettaglio ha scatenato l’opinione pubblica. Fedez, infatti, pare abbia messo la carta igienica negli slip prima di effettuare le riprese. Nelle clip in questione il cantante indossa un paio di bermuda blu mentre la parte sopra è completamente a torso nudo.

Dai pantaloncini, però, è possibile notare con palese evidenza la presenza di una protuberanza eccessiva nella parte destra del suo corpo. Il giovane non ha commentato in nessun modo lo scatto lasciando i fan senza parole. Questo video, però, è stato riproposto dall’influencer Deianira Marzano, la quale non ha potuto fare a meno di mettere in evidenza il particolare che tutti hanno notato. (Continua dopo la foto)

Deianira attacca il rapper

La donna, infatti, si è chiesta come mai Fedez avesse deciso di mettere la carta igienica negli slip. I fan, naturalmente, sono rimasti allibiti dinanzi tale visione, specie perché il rapper non ha minimamente commentato la questione. Andando sul profilo di Chiara, anche la donna non ha minimamente fatto allusioni a quanto accaduto. Pertanto, non ci resta che attendere per capire cosa sia saltato in mente al protagonista.

Intanto, Fedez sta continuando a pubblicizzare il suo nuovo singolo Bimbi per strada e in questo pare stia ricevendo l’aiuto anche di suo figlio. Il piccolo Leo, infatti, è stato ripreso in più occasioni durante le quali è andato a sponsorizzare il brano di suo padre in giro per ristoranti. Le clip sono presenti tra le Instagram Stories del cantante ed hanno fatto molto sorridere i fan.