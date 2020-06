Giorgio Manetti, ex di U&D fa una drammatica confessione: “Ha rischiato di morire”

Giorgio Manetti ha rischiato di perdere il suo cane Bruno

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista a Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è tornato ad affrontare un periodo delicato della sua vita. In poche parole ha confidato che il suo adorato cane Bruno, che è arrivato nel suo quotidiano da ormai cinque anni, ha rischiaro seriamente di morire.

“Quanta paura ho avuto per Bruno. Ha leccato un po’ di veleno per topi e l’ha salvato il dottore”, ha confidato l’ex di Gemma Galgani riferendosi al veleno lasciato incustodito e che stava per costare caro al suo labrador. “Per fortuna ce ne siamo accorti subito e lo abbiamo portato dal veterinario che lo ha salvato”, ha continuato il gabbiano fiorentino che ormai è felice al fianco della sua compagna Caterina.

A gonfie vele la storia d’amore con Caterina

Ebbene sì, Giorgio Manetti e Caterina formano una coppia fissa da oltre un anno. La donna era una sua ex fidanzata che ha ritrovato dopo la sua esperienza al parterre senior di Uomini e Donne. I due sono innamorati e al momento l’ex cavaliere non si è sbilanciato su un futuro matrimonio con la persona che gli ha rubato il cuore. Ricordiamo che il gabbiano toscano fa l’organizzatore di eventi e nozze, ma a quanto pare per ora vuole occuparsi dei matrimoni degli altri e non il suo.

Dopo un lungo periodo di quarantena trascorso insieme nelle colline fiorentine, Giorgio e la compagna Caterina stanno trascorrendo una vacanza in Puglia, precisamente nel Salento. Intervistato dal settimanale Nuovo TV, Manetti ha confidato che devono trovare una struttura dog friendly per lasciare il loro cane Bruno.

Il dediderio di Giorgio Manetti e il nuovo porgetto lavorativo

Nel corso della lunga intervista al periodico diretto da Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti ha espresso un suo grande desiderio: “Vorrei partecipare a Pechino Express”. Intanto l’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne insieme ad un amico ha realizzato un corto noir in lingua inglese sul quale il gabbiano punta moltissimo.

Tuttavia l’ex fidanzato di Gemma Galgani non ha rivelato nient’altro su questo suo nuovo progetto professionale, dichiarando in altre interviste a settimanali che lo renderà noto appena sarà possibile.