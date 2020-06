Giovanna Abate va al mare ma fa una gaffe che tutti notano: le scuse pubbliche (FOTO)

Terminato il percorso a Uomini e Donne, i vari ex tronisti si stanno godendo le loro frequentazioni al di fuori delle telecamere. Tra questi c’è anche Giovanna Abate, la quale ha recentemente commesso una gaffe che non è certamente passata inosservata.

La protagonista è tornata al suo lavoro e, allo stesso tempo, sta trovando il modo di coltivare il suo rapporto con Sammy Hassan. Nel corso della giornata di ieri, però, si è concessa un momento tutto per sé ed ha deciso di trascorrere qualche ora al mare ed è stato lì che è avvenuto il misfatto.

La gaffe di Giovanna Abate

Giovanna Abate è sempre stata una ragazza molto semplice e genuina, nelle ultime ore, infatti, ha commesso una gaffe dovuta ad una sua leggerezza. Approfittando del fatto che una delle sue boutiques si trovi vicino al mare, la donna ha deciso di concedersi qualche ora di relax durante lo spacco di pausa pranzo. La sua speranza era quella di abbronzarsi un po’ ma, purtroppo, pare non ci sia riuscita. Dopo un’oretta circa, l’ex tronista è tornata a casa ed ha registrato delle Insatgram Stories nelle quali ha raccontato la sua esperienza.

In quel momento, allora, ha spiegato che il sole non ne ha proprio voluto sapere di sfiorarla, dato che sembra sia tornata più bianca di prima. Per tale ragione ha detto che la “melatonina” non le vuole proprio venire in contro. Dopo queste parole, i fan si sono immediatamente riversati in direct per informare la donna dell’errore appena commesso.

Le scuse e la storia con Sammy

Successivamente, infatti, Giovanna Abate è tornata su Insatgram per scusarsi per la gaffe appena compiuta. La giovane ci ha tenuto a rimarcare la differenza tra melatonina, la quale serve per stimolare il sonno, e la melanina, che stimola l’abbronzatura. La ragazza ha preso con estrema ilarità la vicenda, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche sorriso e di prendersi in giro da sola.

Intanto, continuano i rumors in merito alla storia con Sammy. Il fatto che i due si vedano davvero poche volte, infatti, sta fomentando sempre di più i pensieri di coloro che ritengono questa scelta solo una farsa. Subito dopo il programma, infatti, Hassan ha dato il via ad una nuova linea di abbigliamento e per molti lo avrebbe fatto per cavalcare l’onda della notorietà.