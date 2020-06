Temptation Island, presentate le ultime due coppie: Sofia ha tradito Alessandro, ultima spiaggia (VIDEO

Anche le ultime due coppie di questa edizioni di Temptation Island sono state presentate. La quinta è formata da Andrea e Anna, mentre la sesta da Sofia e Alessandro. Specie gli ultimi due hanno subito destato parecchio clamore.

Nei video di presentazione, pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale del programma, i quattro protagonisti si sono presentati e sono già trapelati i primi problemi di coppia. Le due storie sono molto diverse, pertanto, andiamo a vedere cosa hanno raccontato.

La presentazione di Anna e Andrea

La penultima delle coppie di Temptation Island è formata da Anna, di anni 37, e Andrea, di anni 27. I due sono fidanzati da due anni, ma pare che la storia di ferma ad un impasse. La donna, infatti, considerando anche la sua età, vorrebbe condurre il rapporto verso uno step successivo. Nello specifico, le piacerebbe sposarsi e avere dei figli. Lui, invece, essendo anche di 10 anni più giovane, non si sente in grado di affrontare simili responsabilità. Il giovane, infatti, andrebbe subito a convivere con la sua donna, ma non si sente pronto a vincolarsi per tutta la vita con la sua amata.

Il reality show incentrato sulle tentazioni, dunque, è l’occasione giusta per mettere alla prova i loro sentimenti e capire se siano davvero all’altezza di continuare la relazione. Anna, infatti, ha detto che spesso ha come la sensazione di stare perdendo solo del tempo insieme ad un ragazzo che, in realtà, non è pronto a viaggiare sulla sua stessa lunghezza d’onda. (Continua dopo il video)

L’ultima delle coppie di Temptation Island

L’ultima delle coppie che ha preso parte a Temptation Island è caratterizzata da Sofia e Alessandro. Lei ha 30 anni ed ha detto di stare con il suo fidanzato da circa quattro anni e mezzo. Lui, invece, ha dichiarato di essere profondamente innamorato della sua compagna. Per lui si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, in quanto è rimasto folgorato dai suoi occhi. Il loro rapporto, però, ha attraversato pesanti momenti di burrasca.

La donna, infatti, ha avuto una frequentazione durata sei mesi mentre era fidanzata ancora con Alessandro. Questo momento di confusione ha fatto sorgere in Sofia dei forti dubbi in merito ai sentimenti che nutre per il compagno. Per tale ragione, Temptation Island sembra essere l’occasione giusta per mettere alla prova la loro storia e capire se possa continuare.