Alberto Matano sbalordisce Lorella Cuccarini: “Non ci dormo la notte…”

Alberto Matano ironizza a La vita in diretta

Nel secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha voluto ironizzare un po’ con la sua collega. Dopo uno spazio dedicato al terribile incidente stradale di Alex Zanardi che rischia di perdere la vita, l’ex mezzo busto del Tg1 ha affrontato un argomento molto più leggero.

Rivolgendosi al pubblico di Rai Uno che è sempre più numeroso, il giornalista calabrese ha affermato: “Sapete, La vita in diretta ha molti colori, come sono molte le facce della vita. Adesso quindi parliamo di una notizia che sta facendo il giro del mondo. Io, devo dire, non dormo la notte”. Le sue parole hanno scatenato una risata da parte di Lorella Cuccarini che è rimasta sorpresa dal modo ironico di Matano nell’anticipare la notizia della crisi tra George Clooney e sua moglie Amal.

Lorella Cuccarini sopresa dall’ironia del collega

Non tutti sapevano che Alberto Matano oltre ad essere un ottimo professionista è in grado di trattare degli argomenti più leggeri con un atteggiamento ironico. Una dimostrazione l’ha data nella puntata de La vita in diretta in onda martedì 23 giugno 2020 parlando di gossip. Affermazione che ha lasciato di sasso la collega Lorella Cuccarini tanto che la stessa è scoppiata a ridere.

Prima, invece, entrambi in conduttori hanno informato i telespettatori di Rai Uno delle condizioni di salute dell’ex pilota della Formula 1, Alex Zanardi. Notizie poco incoraggianti che hanno intristito l’ex mezzo busto del Tg1. Dopo aver chiesto alla regia di mandare in onda un servizio, al ritorno in studio, il giornalista ha esclamato: “Una testimonianza che lascia senza parole”.

Ultimi giorni di messa in onda de La vita in diretta

Battute finali per Alberto Matano e soprattutto per Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Infatti venerdì prossimo andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale. Da lunedì, infatti, alla stessa ora verrà trasmessa la versione estiva dello storico contenitore di Rai Uno.

Il giornalista calabrese avrà modo di ritornare il prossimo settembre, forse con una conduzione in solitaria, mentre la soubrette romana è stata tagliata fuori dai vertici di Viale Mazzini. Al momento non sappiamo se quest’ultimi le affideranno un nuovo format oppure dovrà cercarsi un’altra emittente. Ci sarà un ritorno a Mediaset?