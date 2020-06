Ron Jeremy l’attore è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale su 4 donne

E’ stato arrestato l’attore hard Ron Jeremy, le accuse sono di violenze sessuale su 4 donne, rischia di passare il resto dei suoi giorni in carcere se verrà condannato

La star del cinema hard Ron Jeremy è stata arrestata. L’attore, che ha 67 anni, e alle spalle vanta una carriera con migliaia di film hard, è stato accusato di aver violentato tre donne. La notizia sull’arresto dell’attore è stata data dal procuratore distrettuale di Los Angeles, Jacky Lacey, ed è stata pubblicata sia dai giornali italiani che stranieri.

Oltre alle accuse appena dette, si aggiunge anche un quarto episodio di aggressione sempre a sfondo sessuale, che però è al vaglio della procura. Stando a quanto detto dalla notizia diffusa dai giornali, i fatti sarebbero accaduti a partire dal 2014 in una sorta di “frazione” della capitale della California. Il primo stupro sarebbe avvenuto nel 2014 presso la casa di L.A. dell’attore di film per adulti.

Ron Jeremy l’attore sono quattro le accuse per violenza sessuale

Invece, per quanto riguarda gli altri tre casi di violenza, si sarebbero verificati in un bar di Hollywood fra il 2017 e l’anno 2019. Le denunce sono state presentate dalle quattro vittime che hanno un’età compresa fra i 25 e i 46 anni. Il loro anonimato è stato garantito dal procuratore, che ha assicurato alle donne che non sarebbe venuta fuori la loro identità.

Per Jeremy si tratta di accuse molto e se fosse condannato potrebbe passare il resto della sua vita in prigione. Anche se pagasse la uscire da questa vicenda non sarà semplice. Infatti, pubblica accusa ha fissato la cauzione a 6.6 milioni di dollari, una cifra enorme e che l’attore potrebbe anche non avere disponibile.

L’attore è uno dei più grandi sulla scena internazionale

Sulla vicenda e sulle accuse verso l’attore ha espresso la sua opinione il suo manager, Dante Rusciolelli. Il manager ha scritto sulla propria pagina Instagram che se quanto detto dalle donne corrisponde a verità spera proprio che abbia la massima pena.

Lo stesso Jeremy, nel 2017, quando correvano voci sulle presunte violenze sessuali da lui perpetrate, aveva detto al mensile Rolling Stones di non aver mai violentato nessuno. L’attore è comunque uno dei più famosi e più apprezzati dell’industria pornografica americana e mondiale. Jeremy ha recitato in oltre 2000 film, e sin dagli anni ’70, da quando l’industria del settore è esplosa nel mondo, il suo successo è stato inarrestabile.