Pif l’ex Iena diventa padre, paparazzato in compagnia di una misteriosa mora in dolce attesa (FOTO)

Sta per diventare padre Pif, l’ex Iena è stato fotografato con una mora misteriosa in dolce attesa, pare che la donna sia la compagna dell’autore di film e cortometraggi

Spunta un gossip sulla ex Iena Pif e a lanciarlo è il settimanale Vero. Nel numero in edicola questa settimana appare come protagonista proprio l’autore di film e cortometraggi, che pare stia per diventare papà. L’autore ha trascorso una splendida quarantena e adesso si avvicina il momento della nascita del suo bambino. Pif è stato fotografato dai paparazzi insieme ad una mora misteriosa in dolce attesa.

Dalle indiscrezioni pare che la mora che la misteriosa mora sia la sua compagna. Impossibile non notare il pancino che spunta sotto ad una canotta bianca, che rivela l’attesa della coppia. Da fonti certe si sa che per i due non si tratta della prima passeggiata insieme e che più volte sono stati sorpresi in compagnia anche abbracciati.

Pif fotografato insieme ad una mora in dolce attesa

La coppia, come è stato riportato sul settimanale Vero, è stata avvistata più volte per le vie di Roma. Dalla bocca di Pif però non è giunta alcuna conferma, anzi apre che il diretto interessato abbia detto un “no comment” categorico. Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, quindi non vuole sbilanciarsi e non vuole neanche creare pubblicità attorno alla sua vita privata.

Come tutti sanno, da sempre Pif non ha mai amato mettere in piazza la sua vita sentimentale. Le questioni private fanno parte della sua vita e non vuole in alcun modo renderle pubbliche. Dopo il gossip che lo vedeva fidanzato a Giulia Innocenzi, la giornalista lanciata in Tv da Michele Santoro, delle relazioni di Pif non si sa nulla.

Top secret sulla vita privata di Pif

Pierfrancesco è stato fidanzato con la Innocenzi fino al 2016, ma degli amori successivi, se ci sono stati, è tutto top secret. Adesso vederlo accanto alla misteriosa mora e in dolce attesa è una gran sorpresa, e molti giurano che sia la sua compagna.

La donna, dunque, sarebbe anche la mamma del figlio in arrivo, ma per esserne certi sarebbe opportuno attendere ulteriori approfondimenti. Tuttavia, sono in molti a confermare di aver visto i due insieme scambiarsi baci e abbracci nella capitale. Insomma, per Pif, sta per iniziare un nuovo capitolo di vita, stavolta da padre e con nuove responsabilità. Pif è diventato popolare, oltre che per il programma di Italia 1, anche per il film La mafia uccide solo d’estate.