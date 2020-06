Roberto Bolle, il ballerino paparazzato in atteggiamenti intimi (FOTO)

Il famoso ballerino Roberto Bolle è stato paparazzato in compagnia di una persona con cui è in atteggiamenti molto intimi

Potrebbero esserci importanti risvolti sentimentale nella vita di Roberto Bolle, il ballerino italiano famoso nel mondo. Bolle è stato infatti sorpreso in atteggiamenti abbastanza intimi con una persona dal settimanale ‘Chi’, che ha pubblicato alcuni scatti nel numero del 24 giugno. Il ballerino si trovava in Veneto, precisamente a Venezia, e con lui c’era un uomo misterioso dai capelli rossi.

Stando alla notizia riportata dal settimanale i due hanno trascorso un fine settimana insieme molto intenso. In un contesto come quello del Canal Grande, e con escursioni alle isole di Torcello, Murano e Burano, era scontato vivere un weekend da sogno. Inoltre, hanno soggiornato all’Aman Venice di Palazzo Papadopoli, uno degli alberghi più rinomati del capoluogo. L’albergo in passato è stato scelto da personaggi celebri come George Clooney e Amal Alamuddini. (Continua dopo la foto)

Roberto Bolle abbracci e gesti affettuosi con un uomo misterioso

La coppia infatti ha festeggiato proprio in questo hotel il loro fantastico matrimonio nel 2014. Bolle e la persona sconosciuta hanno anche fatto una gita in barca e poi hanno pranzato alla trattoria ‘Al Gatto Nero’. Qui sono stati accolti con grande gioia e hanno anche accettato di fare autografi e selfie. Terminato il pranzo, la coppia ha proseguito la vacanza.

E’ a questo punto che il settimanale Oggi ha potuto cogliere qualcosa di particolare. Infatti, oltre che tenersi a braccetto, i due si sono abbracciati in maniera affettuosa e non è da escludere che ci sia anche stato un bacio. Nelle immagini purtroppo questo momento non si distingue perfettamente, per cui non è possibile capire se stanno insieme o se sono solamente amici.

Il ballerino in atteggiamenti intimi con un uomo

Classe 1975, Roberto Bolle è il primo ballerino al mondo a rivestire due cariche importantissime. Infatti, è sia ètoile del Teatro alla Scala di Milano che Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Grazie al suo galà ‘Roberto Bolle and friend’ nel 2017 ha girato l’Italia e riscosso un enorme successo.

L’anno seguente su Rai 1 ha condotto anche il programma ‘Danza con me’. Il ballerino è stato nominato dal 2012 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Una carriera fantastica la sua, ricca di successi e soddisfazioni, giunte per un talento riconosciuto universalmente.