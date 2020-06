La vita in diretta, la confessione di Lorella Cuccarini: “L’ho fatta molto tardi e col pancione”

La confessione di Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Nella puntata de La vita in diretta in onda martedì 23 giugno 2020, nello studio 3 di via Teulada di Roma si è presentata Manuela Villa. La nota cantante nella mattinata ha sostenuto l’esame di maturità. Si avete letto bene, nonostante non sia più giovanissima la figlia del grande Claudio Villa ha deciso di fare l’esame di stato che purtroppo ha dovuto rinunciare in età adolescenziale.

Intervistata da Lorella Cuccarini, la professionista ha svelato le ragioni della sua insolita scelta. A tal proposito la collega di Alberto Matano ha fatto sorridere la sua ospite e il pubblico di Rai Uno, confessando: “Anche io l’ho fatta molto tardi, tra l’altro avevo il pancione”.

Manuela Villa si commuove ricordando la madre

Nell’ultima settimana di programmazione de La vita in diretta prima della pausa estiva, Lorella Cuccarini ha accolto in studio Manuela Villa. Quest’ultima ha fatto parlare di sé per aver affrontato la maturità a distanza di 30 anni. Parlando con la soubrette romana, la nota cantante ha detto di averlo passato brillantemente. Inoltre la donna non ha escluso la possibilità di iscriversi ad una facoltà universitaria.

Poi, ha rivedendo la mamma in una delle clip trasmessi in puntata, la figlia di Claudio Villa si è commossa. Con gli occhi gonfi di lacrime e la voce rotta ha detto: “Spero sia orgogliosa di me per il mio traguardo di oggi. Si sarà sicuramente un sacco di risate. Mi avrebbe preso in giro per questa mia decisione”.

Lorella Cuccarini si arrabbia con un suo ospite

Nella medesima puntata de La vita in diretta la padrona di casa Lorella Cuccarini ha perso la pazienza con un suo ospite. Nello storico rotocalco di Rai Uno si stava parlando di un argomento molto delicato come il femminicidio. L’avvocato ha raccontato dei particolari molto raccapriccianti e non idonei all’orario di messa in onda del programma.

Per tale motivo il collega di Alberto Matano ha stoppato il legale che si è immediatamente scusato per il linguaggio poco consono. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità dell’esclusione della Cuccarini della prossima stagione de La vita in diretta. Al momento non sappiamo se ci sarà una sostituta oppure se ci sarà una conduzione in solitaria del giornalista calabrese.