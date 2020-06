Niccolò Bettarini, sta con una nuova fidanzata famosa ecco chi è (FOTO)

Il figlio di Simona Ventura, Niccolò Bettarini, ha una nuova fidanzata, si tratta di una ragazza famosa, Valentina Varisco, insieme condurranno il “Il Collegio Off”

Ha una nuova fidanzata Nicolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. La ragazza in questione sarebbe famosa e si chiama Valentina Varisco, che Nicolò ha conosciuto sul set de “Il Collegio Off”. Si tratta di uno spin-off de Il collegio 4 che andrà in onda esclusivamente online, tra Instagram e Youtube.

La scintilla fra Niccolò e Valentina è scattata proprio qui. Stando a quanto riportato da “Giornalettismo” fra i due è scattato l’amore sul set. La coppia sta cercando di custodire questo sentimento che è esploso in modo inaspettato. Qualche tempo fa i due hanno trascorso un weekend d’amore in Versilia convinti che nessuno li stava osservando, ma invece non è stato così.

Niccolò Bettarini e Valentina si sono innamorati sul set

Secondo quanto detto da Giornalettismo, Simona Ventura ha già incontrato la fidanzata del figlio e pare potrebbe esserci in vista una convivenza. Valeficent è molto nota sui social come influencer e conosciute sono anche le sue idee per la liberalizzazione da cannabis. La scelta di affidare ai due giovani la conduzione dello spin off del Il Collegio è partita da Rai Due per attrarre il pubblico giovanile. A condurlo saranno infatti Valentina Varisco e Niccolò Bettarini.

La Varisco è una antiproibizionista, che abbina al suo lavoro da social media manager l’attivismo per la cannabis. La giovane punta alla normalizzazione e alla legalizzazione della sostanza. Originaria di Vimercate, Valentina vive a Bernareggio, in provincia di Monza. La giovane è molto popolare perché è sempre presente sui social più noti come Instagram e Facebook. (Continua dopo la foto)

Il giovane Bettarini in passato ha vissuto una brutta esperienza

Qualche tempo Niccolò Bettarini è stato vittima di un fatto increscioso, che ha messo a repentaglio la sua vita. Il giovane è stato ferito con undici coltellate durante una rissa scatenatasi all’uscita di un locale di Milano. Per fortuna è stato operato e si è ripreso.

La vicenda gli ha dato una popolarità enorme, che non si aspettava e dalla quale era sempre sfuggito, anche se figlio di personaggi noti. Adesso è alla conduzione di un programma che gli darà sicuramente ancora più notorietà e che magari potrà sfruttare a suo favore. La storia con Valentina è un’altra nota positiva nella sua vita.