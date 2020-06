Grande Fratello Vip, una delle ipotetiche concorrenti smentisce categoricamente: ‘Nessuna proposta e non ci andrei neanche’

In questi giorni sono stati fatti alcuni nomi. Ecco che, però, uno di questi ha smentito categoricamente la sua partecipazione al reality

GF Vip: i nomi trapelati negli ultimi giorni

Alfonso Signorini sta lavorando duramente per mettere insieme un cast stellare per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La quarta, condotta da lui fino ad aprile, ha convinto Mediaset che ha confermato immediatamente la quinta che partirà in autunno. Il conduttore ha promesso dei vip famosissimi, tanto che alcuni hanno già firmato da tempo, altri (più di 40) hanno già fatto il colloquio.

TvBlog nelle settimane scorse ha dato per certa la presenza di due showgirl. Si tratta di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Ovviamente è ancora troppo presto per le conferme ufficiali del programma e dei diretti interessati. A questi due nomi, poi, Dagospia ha aggiunto Vera Gemma e Rosanna Cancellieri.

La smentita

Ebbene, appena è trapelata la notizia della partecipazione di Vera Gemma e Rosanna Cancellieri, quest’ultima si è affrettata a smentire. La giornalista, intervistata da AdnKronos, ha smentito categoricamente dicendo di non essere mai stata contattata dalla produzione o da Alfonso Signorini ma, in ogni caso, lei non andrebbe mai al Grande Fratello Vip perchè è un genere che non la attira.

Infatti, Rosanna sta prendendo in considerazione altre proposte come ad esempio quella di Sky di condurre un programma su Tv8. Sarà probabilmente un programma di informazione e di costume e si sta valutando l’organizzazione. Secondo Dagospia il programma di cui parla Rosanna sarebbe Vite da copertina, condotto attualmente da Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno.

Le ultime indiscrezioni

Da Alfonso Signorini abbiamo saputo che due vip famosissimi e super amati hanno già firmato il contratto. Inoltre, ha fatto il colloquio con ben 40 personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante lo scetticismo, molti vip si sono candidati perchè hanno trovato interessante l’impronta di Alfonso. Inoltre, molti cantanti e attori che non hanno lavorato nei mesi di lockdown hanno pensato che sarebbe una bella opportunità.

In queste settimane ci sono i colloqui con i giovani, quella categoria che a fatica viene considerata vip. Sappiamo che Lorenzo Riccardi, ad esempio, ex tronista di Uomini e Donne, era un probabile concorrente della quarta edizione, riuscirà ad entrare questa volta nella Casa del Grande Fratello Vip? Ultime voci hanno poi ipotizzato la presenza di alcune coppie famose come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e i Damellis.