DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 26 giugno 2020: Sanem si finge fidanzata di Can

Tredicesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

In questa nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno i telespettatori di Canale 5 hanno visto i primi accenni di gelosia da parte di Can Divit. L’affascinante fotografo si sentirà infatti sempre più attratto dalla sua dipendente Sanem Aydin.

Questo trasporto, però, rischierà seriamente di mandare a monte un accordo con il signor Fabbri, reo di averci provato con la ragazza di cui ha letteralmente perso la testa. Ricordiamo che la serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa sulla rete ammiraglia del Biscione. Inoltre, gli episodi possono essere rivisti in streaming sul sito web Mediaset Play.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can geloso della vicinanza di Sanem ed Emre

Nell’ultimo appuntamento settimanale, il tredicesimo totale, di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 26 giugno 2020, rivelano che Aylin inizierà anche ad essere gelosa di Sanem perché passa troppo tempo con il fidanzato Emre. In più, dopo le pressioni della perfida ragazza, il fratello più piccolo del fotografo si convincerà a seguire i suoi piani e ad entrare nella campagna pubblicitaria.

Ma le brutte intenzioni della rivale prenderanno il sopravvento. Tutto questo rischierà di distruggere per sempre il lavoro di Can e di tutta l’azienda fondata dal padre. Nel frattempo, per favorire un contratto tra il prestigioso cliente Fabbri e l’agenzia Fikri Harika in cui lavora, Sanem si fingerà la fidanzata dell’affascinante Can. Cosa accadrà? Per scoprirlo basta seguire la prossima puntata della soap opera turca di Canale 5.

La trama della soap opera turca con Can Yaman e Deet Ozdemir

Da un paio di settimane nella fascia pomeridiana di Canale 5 è tornato l’affascinante Can Yaman che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere nella seguitissima sopa opera turca Bitter Sweet – Ingredienti D’amore. Anche DayDreamer – Le Ali del Sogno, il cui titolo originale è Erkenci Kus, è ambientata anch’essa ad Istanbul.

Una serie incentrata sulle vicende della bellissima Sanem che vorrebbe diventare una scrittrice, ma la sua famiglia le ha imposto un matrimonio combinato con un ragazzo che non ama. La giovane deciderà di realizzare le sue aspirazioni presentandosi nell’agenzia pubblicitaria di Can Bey e tra loro scatterà qualcosa. I due si metteranno insieme?