Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la promessa prima di partire per Temptation Island (Video)

Antonella Elia e Pietro delle Piane sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. La coppia ha fatto una promessa ai fan prima di partire per la Sardegna

Temptation Island: nel cast due coppie famose

Filippo Bisciglia, dopo aver annunciato l’inizio delle riprese della nuova edizione di Temptation Island, ha anche confermato che sarà un’edizione mista con coppie non famose e coppie note al pubblico. Il profilo ufficiale del programma ha, infatti, pubblicato i video di presentazione di due coppie famose: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Antonella Elia l’abbiamo appena vista nella quarta edizione del Grande Fratello Vip e in quell’occasione, oltre ad aver litigato praticamente con tutti, ha anche attraversato un brutto momento con il suo fidanzato. Pietro ha incontrato la sua ex fidanzata Fiore Argento e le foto sono uscite sui settimanali. Antonella si è arrabbiata molto per questa vicenda ed era decisa a lasciare Pietro, ma poi tra loro è tornato il sereno.

Adesso sono pronti ad affrontare questo viaggio nei sentimenti a Temptation Island in modo da avere la prova definitiva del loro amore e pensare poi al matrimonio. Prima di partire per la Sardegna la coppia ha anche fatto una promessa ai fan.

La promessa

Antonella e Pietro hanno realizzato un video prima della partenza per il programma (le registrazioni sono iniziate la settimana scorsa) e hanno fatto una promessa a tutti quelli che li seguono con affetto. Nel video, che potete vedere qui sotto, Antonella al’inizio ha scherzato, dicendo che non litigheranno o al massimo litigheranno “poco poco poco” visto che Pietro è geloso.

Pietro ha risposto con un provocatorio “e tu no? Vedremo”. Ad ogni modo, per la coppia questa è una sfida, un viaggio, un mettersi alla prova prima di grandi passi, quindi hanno promesso che torneranno insieme. Riusciranno a mantenere questa promessa secondo voi? (Continua dopo il post)

Come sarà il programma

Dopo le preoccupazioni legate alle restrizioni Covid-19, il programma sostanzialmente non subirà nessuna modifica. Filippo Bisciglia ha spiegato che tutti i protagonisti e gli addetti ai lavori hanno fatto il test per il Coronavirus e sono stati in isolamento per poter poi lavorare in tranquillità. I controlli, inoltre, verranno ripetuti costantemente. Siete curiosi di vedere questa nuova edizione di Temptation Island? Manca poco al 2 luglio, data della prima puntata.