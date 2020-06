Temptation Island: ecco tutte le coppie della nuova edizione

Tutte le coppie della nuova edizione sono state svelate. Ecco chi sono i partecipanti di questo nuovo viaggio nei sentimenti

Temptation Island: tutto è pronto per la messa in onda

Le riprese della settima edizione di Temptation Island sono iniziate da qualche giorno. Filippo Bisciglia ha ammesso, in una recente intervista, che sarà un’edizione mista con coppie famose e non. Poi c’è tanta differenza d’età tra alcune coppie e diversi protagonisti hanno figli da relazioni precedenti e questo rende il tutto più completo.

Inoltre, per poter andare in onda regolarmente tutto il cast (fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici) e gli addetti ai lavori hanno fatto il test per il Coronavirus e hanno affrontato un periodo di isolamento. I controlli verranno ripetuti costantemente per poter prevenire qualsiasi forma di contagio.

Ad ogni modo, nonostante i palinsesti pubblicitari avevano dichiarato martedì 9 luglio come inizio di Temptation Island su Canale 5, la produzione ha deciso di anticipare i lavori. Tutto sarà pronto per martedì 2 luglio. Nell’attesa ecco tutte le coppie che parteciperanno a questa nuova edizione.

Le coppie protagoniste

Innanzitutto le coppie famose sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La prima abbiamo già avuto modo di vederla nella quarta edizione del Grande Fratello Vip quando stavano quasi per lasciarsi per l’incontro di lui con la sua ex documentato dai settimanali. Poi è tornato il sereno e adesso sono pronti ad affrontare la prova del nove per un eventuale matrimonio. La seconda ha una relazione da tre anni, lei ha ricominciato a credere nell’amore con lui dopo la fine del suo precedente matrimonio e vorrebbe dare una svolta alla storia.

Tra le coppie non famose ci sono Valeria e Ciavy, lei 27 e lui 35 anni. Lei vorrebbe andare a vivere con lui, ma lui prende tempo e si inventa scuse. Dopo 4 anni vuole capire se è ancora innamorato di lei. Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni), invece, partecipano perchè lui vuole dimostrare a lei di essere maturo. Lei, dopo tanti sbagli di lui, vuole capire se può fidarsi ancora.

Infine, le ultime due coppie sono formate da Anna e Andrea e da Sofia e Alessandro. Anna, 37, vorrebbe una famiglia da Andrea, 27. Lui non se la sente ma vuole dimostrarle che la ama. Mentre Sofia ha frequentato per sei mesi un altro uomo mentre ancora stava con Alessandro. Adesso vuole capire se vale la pena portare avanti questa relazione.

