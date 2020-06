Silvia Provvedi shock: arrestato il compagno Giorgio De Stefano

A pochi giorni dal parto, il compagno di Silvia Provvedi è stato arrestato. Ecco che cosa è trapelato in queste ore

Doccia fredda per Silvia Provvedi: Giorgio De Stefano arrestato

Silvia Provvedi ha partorito da qualche giorno la piccola Nicole, figlia del famoso Malefix, ovvero Giorgio De Stefano. Quando Silvia ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, mentre affrontava gli strascichi della storia con Fabrizio Corona, riceveva messaggi in codice da questo ragazzo misterioso.

Era Giorgio, imprenditore, conosciuto ad Ibiza, con cui in pochissimo tempo ha costruito un amore solido tanto da diventare genitori, appunto. Ma ad appena qualche giorno dal parto, che ha visto Silvia affrontare un cesareo non previsto, è arrivata una notizia shock. Giorgio è stato arrestato.

Su La Repubblica, che ha diffuso la notizia, si legge che in queste ore sono state arrestate 21 persone appartenenti ai clan di Reggio Calabria, in particolare le famiglie De Stefano, Tegano, Libri e Molinetti. Tra loro non ci sono solo noti boss ma anche chi “ha vestito i panni di un imprenditore pur continuando a comandare da giovane boss”. Giorgetto De Stefano è figlio illegittimo del boss Don Paolino, riconosciuto dalla famiglia tanto che porta il suo cognome.

Il racconto post parto

Silvia Provvedi si ritrova dunque, in attesa di dichiarazioni e di informazioni più precise, a vivere ancora una volta questo genere di situazione. Il tutto arriva a pochi giorni dalla nascita della bambina che la coppia ha voluto tanto. Silvia ha affrontato la gravidanza nel periodo di lockdown seguendo corsi online.

In questi mesi La Donatella è stata tranquilla e serena, poi il giorno del parto c’è stata qualche complicazione e il suo ginecologo ha optato per il parto cesareo, anche se non era previsto. Alla fine è andato tutto bene, Silvia e la bambina stanno bene. Lei si sta riprendendo dalla ferita, mentre Nicole sembra essere un angioletto.

Soltanto poche ore fa Silvia Provvedi ha raccontato tutto questo sui social ringraziando le persone che le hanno scritto, che le sono state vicine e che la stanno aiutando. Nonostante la debolezza, si sente in un limbo bellissimo con emozioni che vorrebbe provare per sempre perchè le danno una sensazione di invincibilità. Come avrà reagito dopo l’arresto del compagno? Che cosa ne pensate di questa vicenda?